Die Nationalrätin Yvonne Bürgin übernimmt 2027 die Präsidentschaft von H+. Sie folgt auf Regine Sauter und setzt auf faire Finanzierung und Ambulantisierung im Gesundheitswesen.

Die Mitglieder von H+ Ihre Spitäler haben während ihrer Generalversammlung den klaren Beschluss gefasst, die bisherige Nationalrätin Yvonne Bürgin aus der Mitte zur neuen Präsidentin zu wählen. Diese wichtige Position im Verband, der die Interessen der Schweizer Spitäler und Kliniken vertritt, wird sie offiziell ab Januar 2027 antreten. Damit nimmt sie die Nachfolge von Dr. Regine Sauter an, die aus beruflichen Gründen entlastet werden wollte und sich nach vier Jahren erfolgreicher Tätigkeit neu orientieren möchte. Die Wahl markiert einen signifikanten Generationswechsel und eine strategische Neuausrichtung in der führenden Vertretung der deutsch- und französischsprachigen Krankenhausbranche des Landes.

Yvonne Bürgin ist seit 2023 gewähltes Mitglied des Nationalrates für die Mitte aus dem Kanton Zürich. Ihre politische Erfahrung stützt sie zudem auf ihr Mandat in der nationalrätlichen Finanzkommission, was ihr tiefe Einblicke in die komplexen Haushaltsfragen des Bundes ermöglicht. In ihrer Antrittsrede vor den anwesenden H+ Mitgliedern betonte sie deutlich ihre Absicht, die Zukunft der Schweizer Spitallandschaft aktiv mitzugestalten. Sie sprach sich dabei explizit für faire Finanzierungsbedingungen aus und verwies auf die Notwendigkeit tragfähiger Lösungen für den notwendigen Wandel der Branche.

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Präsidiumswechsel und strategische Ausrichtung

Die Übergabe der Führungsposition ist Teil einer langfristigen Strategie, die auf einer soliden fachlichen Basis aufbaut. Yvonne Bürgin ist beruflich auch als Gemeindepräsidentin von Rüti im Kanton Zürich tätig und engagiert sich in einem familieneigenen Betrieb. Zusätzlich bringt sie umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Organisationen aus der Wirtschaft und dem Sozialbereich in ihr neues Amt ein. Diese breite Vernetzung wird als wesentlicher Faktor betrachtet, um die Interessen der Spitäler und Kliniken wirksam auf nationaler Ebene zu vertreten.

Dr. Gianni R. Rossi, der als Präsident der Findungskommission und Vizepräsident des H+ Vorstandes fungierte, würdigte die Wahl als Gewinn einer ausgezeichneten Persönlichkeit für das Präsidium. Er hob besonders hervor, dass Bürgin in Bern bestens vernetzt ist und ihre politische Erfahrung nutzen wird, um den Verband fit für die kommenden großen Herausforderungen zu machen. Die Erwartungshaltung ist hoch, dass sie die Weiterentwicklung des Verbandes sowie der gesamten Spital- und Klinikbranche maßgeblich mitgestalten wird.

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Danksagung an die outgoing Präsidentin Sauter

In der gleichen Versammlung richtete der Vorstand sowie die gesamte Mitgliederbasis einen herzlichen Dank an Dr. Regine Sauter für ihr großes Engagement und ihre wertvolle Arbeit als Präsidentin in den vergangenen vier Jahren. Dr. Gianni R. Rossi würdigte sie in seiner Laudatio insbesondere für ihren wesentlichen Beitrag dazu, H+ als maßgebende Stimme der Spital- und Klinikbranche bei der Gestaltung der künftigen Rahmenbedingungen im Schweizer Gesundheitswesen zu positionieren. Ihr Wirken gilt als fundamentaler Pfeiler für die aktuelle Ausrichtung des Verbands.

Ein besonderer Meilenstein unter der Präsidentschaft von Sauter war die Erarbeitung und Vorantragung der H+ Strategie 2030+, die 2025 durch die Generalversammlung verabschiedet wurde. Diese Strategie hat wichtige Weichen für die notwendige Transformation der gesamten Spitallandschaft gestellt. Schwerpunkte dieser Transformation waren dabei insbesondere die Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung der Spitalleistungen sowie die verstärkte Ambulantisierung der Versorgung, um stationäre Behandlungen dort zu ersetzen, wo es medizinisch vertretbar ist.

Neuordnung im Vorstand und aktuelle Kritikpunkte

Neben dem Wechsel an der Spitze wurden auch personelle Veränderungen im Vorstand vollzogen. Dr. Mikael de Rham, Generaldirektor des EHC - Ensemble Hospitalier de la Côte, wurde neu als Vertreter der Gruppierung Akutsomatik Grundversorgung in den Vorstand von H+ gewählt. Er bringt umfassende Erfahrung in der Führung eines regional verankerten Spitals sowie in der Entwicklung integrierter Versorgungsnetzwerke mit. H+ freut sich über dieses neue, praxisnahe Mitglied im Vorstand.

Parallel zum Präsidiumswechsel äußerte H+ Ihre Spitäler scharfe Kritik an bestimmten Beschlüssen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates zur zweiten Etappe der Pflegeinitiative. Der Verband befürchtet, dass die geplante Senkung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit flexible Arbeitszeitmodelle gefährdet und damit attraktive Arbeitsbedingungen in der Branche aushöhlt. Zusätzlich fordert der Verband eine vollständige Anpassung weiterer Regulationsmechanismen, um die Versorgungsqualität zu sichern.

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Herausforderungen durch steigende Prämien und Finanzen

Externe Faktoren üben weiterhin massiven Druck auf die Mitglieder aus. Die Krankenkassenprämien werden im Jahr 2027 erneut um durchschnittlich 5 Prozent steigen. H+ Ihre Spitäler nimmt diese zusätzliche Belastung für die Bevölkerung sehr ernst und warnt vor kurzfristigen Sparmaßnahmen, die die langfristige Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme gefährden könnten. Stattdessen wird eine konsequente Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung gefordert, um das Kostenwachstum nachhaltig zu dämpfen.

Die aktuelle finanzielle Lage der Häuser zeigt ein komplexes Bild. Laut einer Auswertung der Finanzdaten von über 90 Prozent der Schweizer Spitäler durch den Verein SpitalBenchmark hat sich die Ertragsmargen für das Jahr 2025 zwar spürbar verbessert. Dennoch bleibt der wirtschaftliche Druck extrem hoch, da noch immer über 80 Prozent der Akutspitäler die für einen nachhaltigen Betrieb nötige Marge nicht erreichen. Die Spitäler signalisieren jedoch ihre Bereitschaft, die Verlagerung in den ambulanten Sektor aktiv mitzutragen, um die Systeme stabil zu halten.