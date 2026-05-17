Yves Netzhammer wins first long film 'Reise der Schatten' with Film Prize of the Region Basel

Yves Netzhammer, a renowned artist, has won the Film Prize of the Region Basel for his 3D-animated feature film 'Reise der Schatten'. He was awarded for his first long film, which reflects what makes humans human in the technological age.

Yves Netzhammer gewinnt mit erstem Langfilm 'Reise der Schatten' Der Künstler hat den Filmpreis der Region Basel für seinen 3D-Animation sfilm erhalten. Auch Lisa Mazenauer und Beat Brogle wurden ausgezeichnet.

Yves Netzhammer (Mitte) hat den Basler Filmpreis für 'Reise der Schatten' erhalten, produziert von Stella Händler (rechts). Die Preisverleihung wurde von Tobi Müller moderiert. Yves Netzhammer ist am Sonntag für seinen ersten langen Animationsfilm 'Reise der Schatten' mit dem Filmpreis der Region Basel ausgezeichnet worden, wie der Kanton Basel-Stadt am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. Lisa Mazenauer erhält für ihren dokumentarischen Kurzfilm 'The Right to Forget' den Kurzfilmpreis.

Der Medienkunstpreis geht an Beat Brogle und sein Medienkunstprojekt 'ZWEI'. Netzhammers 'Reise der Schatten' reflektiere, was den Menschen im technologischen Zeitalter zum Menschen macht, heisst es in der Mitteilung weiter.

'Der erste Langfilm des Künstlers wirft einen schonungslosen Blick auf die Gegenwart und die Zukunft und verwendet dabei eine 3D-Animationstechnik. ' Der Preis ist mit 20'000 Franken dotiert. In der Kategorie Kurzfilm ehrte die Jury den dokumentarischen Kurzfilm 'The Right to Forget' der Filmemacherin Lisa Mazenauer. Dieser beleuchte die Tätigkeit ihres Grossvaters im Bergbaugeschäft in der heutigen Demokratischen Republik Kongo (ehemals Zaire), schreibt der Kanton.

'Er hinterfragt die Ethik des Erbes, die Verwicklung der Schweiz in den Rohstoffabbau und die Grenze zwischen Erinnern und Loslassen. ' Der Kurzfilmpreis ist mit 10'000 Franken dotiert. Der mit 10'000 Franken dotierte Medienkunstpreis geht an den Basler Künstler Beat Brogle für seine Arbeit 'ZWEI' aus dem Jahre 2024.

'Das Medienkunstprojekt erforscht die Täuschung virtueller Lebendigkeit und basiert auf algorithmischen Reiz-Reaktions-Mustern', heisst es weiter. Insgesamt waren 24 Projekte eingereicht worden. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten von Gianna Hablützel-Bürki, Grossratspräsidentin von Basel-Stadt, sowie ihrem Amtskollege Reto Tschudin, Landratspräsident Basel-Landschaft. Die Preisverleihung fand im Rahmen des internationalen Bildrausch Filmfests Basel statt.

Die Jury vergab über die festen Preiskategorien hinaus ausserdem einen Spezialpreis.

'Damit würdigt sie das herausragende und vielfältige Engagement der Produktionsfirma Mira Film für den Basler Film', heisst es in der Mitteilung. Der Spezialpreis ist mit 10'000 Franken dotiert. Die Film- und Medienkunstpreise Region Basel dienen der Auszeichnung und Anerkennung von herausragenden Leistungen, der Förderung des regionalen Nachwuchses sowie der Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit für das qualitativ hochstehende Film- und Medienkunstschaffen in der Region Basel.

Die Preisvergaben erfolgen auf Empfehlung einer unabhängigen und von den beiden Kulturabteilungen Basel-Stadt und Basel-Landschaft eingesetzten Fachjury





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Film Prize Of The Region Basel Yves Netzhammer Reise Der Schatten 3D-Animated Feature Film Lisa Mazenauer Beat Brogle The Right To Forget ZWEI Basel-Stadt Basel-Landschaft International Film Festival Basel Mira Film ZWEI 3D-Animation Documentary Film Media Art Basel-Based Artists Regional Film Talent Public Recognition

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prinz Harry stellt Forderungen für England-ReisePrinz Harry will im Sommer nach England reisen. Vorab stellt er in Meghans Namen einige Forderungen. Das kommt bei den Royals gar nicht gut an.

Read more »

Buckelwal 'Fridolin' ist tot, seine Reise endetThe Buckelwal 'Fridolin', which had been stranded in the Baltic Sea since March and had been attempted to be rescued by the 20-Minute Community 'Fridolin', has died. The Danish government and Mecklenburg-Vorpommern's Environment Minister Till Backhaus confirmed this on Saturday. The corpse of the whale was transported to the Danish island of Anholt.

Read more »

10-Millionen-Schweiz: Gewerkschaften gegen SVP-InitiativePierre-Yves Maillard vom SGB warnt vor demografischen Folgen ohne Einwanderung.

Read more »

Yves Netzhammer gewinnt den Filmpreis der Region BaselYves Netzhammer hat den mit 20'000 Franken dotierten Filmpreis der Region Basel für seine 'Reise der Schatten' erhalten. Der erste Langfilm des Medienkünstlers zeigt auf, was den Menschen im technologischen Zeitalter zum Menschen macht.

Read more »