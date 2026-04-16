Yves Bossart verlässt SRF: Fokus auf freischaffende Philosophie und Lehre

Nach langjähriger Tätigkeit als Moderator der Sendung "Sternstunde Philosophie" verlässt Yves Bossart SRF, um sich fortan seiner Arbeit als freischaffender Philosoph, Moderator und Gymnasiallehrer zu widmen. Sein Abschied markiert das Ende einer Ära für das beliebte philosophische Format.

Yves Bossart , das vertraute Gesicht und die nachdenkliche Stimme der " Sternstunde Philosophie " auf SRF , tritt nach über einem Jahrzehnt von seiner Moderatorenrolle zurück. Der 43-jährige Philosoph wird SRF voraussichtlich am 21. Juni ein letztes Mal auf SRF 1 in der Sendung beehren, um sich fortan vollständig seiner Leidenschaft als freischaffender Philosoph, Moderator und Gymnasiallehrer zu widmen.

Bereits heute teilt Bossart sein Wissen und seine Begeisterung für die Philosophie mit jungen Menschen als Lehrer an einer Zürcher Kantonsschule, eine Tätigkeit, die er nun ausbauen wird. Bossarts Weg bei SRF begann im Jahr 2013, zunächst in den Rollen des Redaktors und Produzenten hinter den Kulissen der "Sternstunde Philosophie". Nach vier Jahren intensiver Arbeit hinter der Kamera wurde ihm die Moderation des Formats übertragen. In dieser Zeit prägte er die Sendung maßgeblich durch sein feines Gespür für tiefgründige Gespräche, seine bemerkenswerte Offenheit und eine stets kluge, ruhige Präsenz. Dieses Engagement ging weit über die Grenzen der "Sternstunde" hinaus und hat laut Judith Hardegger und Norbert Bischofberger, den Angebotsverantwortlichen bei SRF Kultur, viele Menschen für philosophische Fragestellungen begeistert. Sie würdigen Bossarts Fähigkeit, komplexe Gedanken für ein breites Publikum zugänglich zu machen und so einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Landschaft geleistet zu haben. Bossart selbst äußert sich zu seinem Abschied mit gemischten Gefühlen. Die Entscheidung sei ihm keineswegs leichtgefallen. Er blickt dankbar auf die Möglichkeit zurück, die Philosophie einem breiten Publikum nähergebracht zu haben, und schätzt die zahlreichen inspirierenden Begegnungen, die er während seiner Zeit bei SRF erleben durfte. Nun stehe er am Beginn eines neuen Kapitels, das zwar von einigen Ungewissheiten geprägt sei, doch diese seien für ihn ein integraler Bestandteil des Lebens und ein Zeichen für Weiterentwicklung und Veränderung. Seine akademische Laufbahn, die ihn nach seinem Studium der Philosophie, Musikwissenschaft und Geschichte in Luzern, Zürich und Heidelberg bis zur Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin führte, bildet die solide Grundlage für seine vielfältigen Tätigkeiten. Darüber hinaus war Bossart an verschiedenen anderen SRF-Formaten beteiligt, darunter "Bleisch & Bossart" mit Barbara Bleisch, die Radio-Rubrik "Giiget’s" mit Rahel Giger und der Talk "Focus", was seine breite Expertise und seine vielseitige Präsenz im Sender unterstreicht. Sein Weggang markiert somit nicht nur das Ende einer Ära bei "Sternstunde Philosophie", sondern auch den Beginn einer neuen, selbstbestimmten Phase für einen engagierten Vermittler philosophischen Denkens





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yves Bossart SRF Sternstunde Philosophie Moderation Philosophie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Sternstunde»-Moderator Yves Bossart verlässt SRFBis Sommer 2026 wird er noch in der «Sternstunde Philosophie» zu sehen sein.

Read more »

Philosoph und Moderator Yves Bossart verlässt die «Sternstunde»Yves Bossart wird voraussichtlich im Juni seine letzte «Sternstunde Philosophie» moderieren. Er will seine Tätigkeit als freischaffender Philosoph und Gymnasiallehrer weiter ausbauen.

Read more »

Yves Bossart verlässt SRF: Ende bei Sternstunde PhilosophieSeit 2017 flimmerte der studierte Philosoph über die Schweizer Bildschirme. Im Sommer ist Schluss, Bossart hat andere Pläne.

Read more »

Philosoph und Moderator Yves Bossart verlässt die «Sternstunde»Yves Bossart wird voraussichtlich im Juni seine letzte 'Sternstunde Philosophie' moderieren. Er will seine Tätigkeit als freischaffender Philosoph und Gymnasiallehrer weiter ausbauen.

Read more »

SRF verliert «Sternstunde»-Moderator Yves BossartAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

«Sternstunde»-Moderator Yves Bossart verlässt SRF«Sternstunde Philosophie»-Moderator Yves Bossart hört im Sommer bei SRF auf. Der Entscheid sei ihm nicht leichtgefallen, sagt er.

Read more »