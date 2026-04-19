Yverdon-Sport-Trainer Andermatt vor Cup-Halbfinal gegen St.Gallen: "Wir spielen zuhause und es ist Cup"

Martin Andermatt, Trainer von Yverdon-Sport, spricht im exklusiven Interview mit Nau.ch über die Chancen seines Teams im Halbfinal des Schweizer Cups gegen den FC St.Gallen. Er betont die Favoritenrolle der Espen, sieht aber im Heimvorteil und dem Pokalcharakter des Spiels wichtige Vorteile für seine Mannschaft. Andermatt hebt die Bedeutung des Teamgeists und der individuellen Leistung der Spieler hervor, um den favorisierten Gegner zu bezwingen. Er erwartet ein Spiel, in dem es rein ums Weiterkommen geht und die Mannschaft ihre Chance nutzen muss, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.

Yverdon- Sport steht vor einer entscheidenden Partie im Schweizer Cup , wenn sie am Sonntag im Halbfinal auf den FC St.Gallen treffen. Nau.ch hat im Vorfeld des prestigeträchtigen Duells ein exklusives Gespräch mit dem Cheftrainer von Yverdon- Sport , Martin Andermatt , geführt.

Andermatt, der Anfang März die Nachfolge von Adrian Ursea antrat und bereits seit dem vergangenen Sommer als Technischer Leiter für den Verein tätig war, blickt optimistisch, aber auch realistisch auf die bevorstehende Herausforderung. Er erkennt die Favoritenrolle der Ostschweizer klar an, betont aber gleichzeitig die besonderen Reize und Chancen, die ein Cup-Halbfinal mit sich bringt, insbesondere vor heimischem Publikum. 'Wir spielen zuhause und es ist Cup', fasst Andermatt die Ausgangslage prägnant zusammen und unterstreicht damit, dass im Pokalwettbewerb oft andere Gesetze gelten als im Ligaalltag.

Er unterstreicht die Bedeutung des Vertrauens in die eigene Mannschaft und die Fähigkeit der Spieler, sich in einer solchen Drucksituation zu beweisen. Der Trainer betont, dass seine Spieler die Gelegenheit haben, sich auf höchstem Niveau zu präsentieren und sich mit einer etablierten Super-League-Mannschaft zu messen. Dies sei eine wertvolle Erfahrung, die sie antreibt und ihnen hilft, ihre eigenen Ambitionen und ihr Entwicklungspotenzial einzuschätzen.

Andermatt ist überzeugt, dass nur eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Erfolg führen kann. Er beschreibt seine Rolle in den Tagen vor dem Spiel als eine Balance zwischen der Förderung der Motivation und der Vermeidung von Übermut. Er kennt die Mannschaft noch nicht allzu lange, hat aber bereits daran gearbeitet, den Teamgeist zu stärken und die Spieler enger zusammenzubringen.

Diese Einheit wird, so Andermatt, entscheidend sein, um die Zweikämpfe und Laufduelle gegen die ebenfalls stark auftretenden St.Galler zu gewinnen. Er weiß um die vertikale und direkte Spielweise der Espen, die eine ständige Herausforderung darstellt, ist aber zuversichtlich, dass sein Team darauf vorbereitet ist.

Die Bereitschaft, sich selbst zu fordern und das eigene Können unter Beweis zu stellen, ist für Andermatt der Schlüssel zum Weiterkommen. Er hebt hervor, dass es im Cup nicht darum geht, wer besser spielt, sondern wer weiterkommt. Diese Mentalität soll seine Mannschaft in das Spiel tragen und ihr helfen, gegen den favorisierten Gegner zu bestehen.

Die Spieler sollen diese Chance nutzen, um sich selbst und dem Verein einen unvergesslichen Moment zu bescheren und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln, um sich langfristig auf dem Niveau der Super League etablieren zu können.





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