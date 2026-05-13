Yverdon-Re analyseren die Steamroller-Formel: Der Meister will am Donnerstag unbedingt gewinnen

Im vierten und letzten Berner Derby der Saison treffen sich die Titelkandidaten Yverdon-Re und den FC Basel. Auch wenn die Oberländer zuletzt siegt, will der Meister unbedingt gewinnen. Diese Motivation erläutertYC von Vippert, Trainer des Yverdon-Re, am Tag darauf mit einem grossen Auftritt. (cozn)

Die Oberländer erhalten die Trophäe – und die Stadtberner die Chance, im Direktduell auszugleichen Fünf seiner letzten sechs Spiele hat der Meister verloren. Warum er am Donnerstag um jeden Preis gewinnen will – und wieso sein Trainer erst am Tag danach einen grossen Auftritt hat.

Das vierte und letzte Berner Derby der Saison steigt am späten Donnerstagnachmittag (Anspielzeit: 16.30 Uhr) im Visana-Stadion, wie die vormals Stockhorn-Arena genannte Bleibe des nun heisst. YB gewann die erste Begegnung, zuletzt siegten die Oberländer zweimal. Die Young Boys haben am Auffahrtstag also Gelegenheit, zumindest in diesem Vergleich zu egalisieren





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