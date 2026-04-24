Yuji, der «mexikanische Punch»: Affenbaby erobert die Herzen der Menschen

Ein kleiner Husarenaffe im Zoo Guadalajara, Mexiko, wird von Tierpflegern aufgezogen, nachdem seine Mutter ihn nicht versorgen konnte. Seine Geschichte hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt und ihn zu einem Internetstar gemacht.

Die Geschichte des kleinen Husarenaffe n Yuji aus dem Zoo Guadalajara in Mexiko hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Der knapp zwei Monate alte Affe wurde von seinen Tierpflege rn aufgezogen, da seine unerfahrene Mutter ihn nicht versorgen konnte.

Yuji, der aufgrund seiner Ähnlichkeit zu dem japanischen Makaken Punch-kun, der kürzlich ebenfalls für Aufsehen sorgte, liebevoll als «mexikanischer Punch» bezeichnet wird, findet Trost und Geborgenheit bei einem Plüschtier. Die ungewöhnliche Situation und die liebevolle Betreuung des kleinen Affen haben Menschen auf der ganzen Welt berührt und zu einer Welle der Anteilnahme und Unterstützung geführt. Besucher kommen speziell in den Zoo, um Yuji zu sehen, nachdem sie von seiner Geschichte in den sozialen Medien erfahren haben.

Die Handaufzucht von Yuji ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die Tierpfleger. Er wird rund um die Uhr mit der Flasche gefüttert und erhält eine spezielle Mischung aus Muttermilchersatz und proteinreichem Getreide, um seine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Die Pfleger beobachten Yuji genau und dokumentieren seine Fortschritte. Er hat bereits deutlich an Gewicht zugenommen und zeigt erste Anzeichen von Kletterfreude.

Das Ziel ist es, Yuji im Alter von sechs bis sieben Monaten auf eine feste Nahrung umzustellen, die aus Gemüse und Obst besteht. Danach soll er in das Affengehege umziehen und sich langsam an seine Artgenossen gewöhnen. Dieser Übergang wird sorgfältig vorbereitet, um Yuji eine erfolgreiche Integration in die Affengruppe zu ermöglichen. Die Tierpfleger arbeiten eng mit dem Zoo-Spital zusammen, um sicherzustellen, dass Yuji alle notwendigen medizinischen Untersuchungen und Behandlungen erhält.

Die Annäherung an die Affengruppe erfolgt schrittweise und vorsichtig. Zunächst darf Yuji seine Artgenossen aus einer Transportbox und durch einen Zaun beobachten, hören und riechen. So können sich sowohl Yuji als auch die anderen Affen aneinander gewöhnen, ohne dass es zu Konflikten kommt. Die Tierpfleger achten dabei auf die Reaktionen der Tiere und passen die Annäherung entsprechend an.

Husarenaffen leben in der Wildnis in den Savannen, Graslandschaften und Halbwüsten West- und Zentralafrikas. Sie sind bekannt für ihre Schnelligkeit und können Fluchtgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Geschichte von Yuji erinnert an die des japanischen Makaken Punch-kun, der ebenfalls von seiner Mutter verstoßen wurde und im Internet zu einem Star wurde. Beide Fälle zeigen, wie wichtig die menschliche Fürsorge für junge Tiere sein kann, die von ihren Müttern verlassen wurden.

Die Anteilnahme der Öffentlichkeit und die Unterstützung durch den Zoo geben Yuji die besten Voraussetzungen für eine gesunde und glückliche Zukunft





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