Ypsomed hebt Zielkorridore für Geschäftsjahr 2026/27 an

Das Medizintechnik-Unternehmen Ypsomed aus Burgdorf meldet starkes Wachstum im ersten Halbjahr und revidiert die Prognose für Umsatz und EBIT nach oben.

Das Medizintechnik -Unternehmen Ypsomed mit Sitz in Burgdorf hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach oben korrigiert. Die Führung um CEO Simon Michel begründet diese Entscheidung mit einer überraschend starken Entwicklung im ersten Halbjahr der Periode 2026/27, das am 30. September endete. Der Fokus auf Injektionssysteme zahlt sich nun in Form steigender Margen und expandierender Kundenbeziehungen aus.

Starkes erstes Halbjahr als reiner Anbieter

Die vorliegenden Zahlen belegen den Erfolg der strategischen Umstrukturierung, die Ypsomed seit 2024 durchführt. Das Unternehmen hat sich vollständig vom Diabetes-Care-Geschäft getrennt und konzentriert sich seither ausschließlich auf Injektionssysteme. Diese neuen Halbjahreszahlen markieren daher den ersten Berichtzeitraum als reiner Pure-Play-Anbieter in diesem Segment. Der operative Gewinn stieg kräftig an und lag bei gut 102 Millionen Franken, was einem Plus von 16,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.

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Neben dem Gewinnwachstum verzeichnete Ypsomed auch beim Umsatz einen deutlichen Anstieg. Der Umsatz legte um 17,5 Prozent zu, wobei dieser Zuwachs maßgeblich durch die Akquise neuer Projekte getrieben wurde. Das Management gab bekannt, dass insgesamt 30 neue Kundenprojekte gewonnen werden konnten. Ein Drittel dieser Neukunden stammt dabei aus dem Bereich der Autoimmuntherapien, wo sowohl in Schwellenländern als auch in etablierten Märkten eine besonders hohe Nachfrage herrscht.

CEO Simon Michel lobt konsequenten Fokus

Simon Michel, Chief Executive Officer von Ypsomed, betonte in der offiziellen Mitteilung die Bedeutung der strategischen Ausrichtung. Er erklärte, dass das erste Halbjahr als reiner Anbieter zeige, welchen Effekt ein konsequenter Fokus auf das Kerngeschäft haben kann. Trotz des Hochlaufs zahlreicher neuer Produktionskapazitäten sei es gelungen, die Marge auf einem hohen Niveau zu halten. Die operative Marge belief sich auf 35,7 Prozent und lag damit nahe am Vorjahreswert von 35,9 Prozent.

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Michel hob zudem hervor, dass mehr Kundenprojekte gewonnen wurden als jemals zuvor in einem Halbjahr. Diese Entwicklung stimme das Management sehr zuversichtlich in die Zukunft. Das Portfolio des Unternehmens ist inzwischen auf mehr als 280 Programme angewachsen. Davon befinden sich 190 Programme in der klinischen Entwicklung, während über 90 Produkte bereits kommerziell verfügbar sind. Dieser breite Fundament soll das weitere Wachstum stabilisieren.

Angepasste Prognosen für 2026/27 und mittelfristige Ziele

Auf Basis dieser positiven Ergebnisse hat das Ypsomed-Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 angehoben. Neu erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 13 bis 16 Prozent, nachdem zuvor ein Korridor von 12 bis 15 Prozent anvisiert wurde. Auch beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wurden die Erwartungen revidiert. Der neue Wertbereich liegt zwischen 220 und 240 Millionen Franken.

Zusätzlich bestätigte das Management seine mittelfristigen Zielsetzungen für das Geschäftsjahr 2029/30. Bis dahin strebt Ypsomed einen Umsatz von 0,9 bis 1,1 Milliarden Franken an. Diese langfristigen Vorgaben unterstreichen die Zuversicht der Führungsebene, dass sich der Transformationsprozess fortsetzen wird und die Investition in neue Produktionslinien sowie die Expansion in neue Marktsegmente langfristig profitable Früchte tragen werden.