YouTuber droht Haft nach illegalem Besuch auf isolierter Sentinel-Insel

Ein 25-jähriger YouTuber, bekannt für extreme Reisen, muss sich voraussichtlich vor Gericht verantworten, nachdem er unerlaubt die indische Insel North Sentinel Island betreten hat. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Die Insel ist die Heimat eines isolierten Stammes, dessen Schutz höchste Priorität hat.

Mychajlo Wiktorowytsch Poljakow, ein 25-jähriger YouTuber, der für seine extremen Reisen und waghalsigen Unternehmungen bekannt ist, sieht sich möglicherweise mit den schwerwiegendsten Konsequenzen seiner bisherigen Aktivitäten konfrontiert. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren, da er unerlaubt die abgelegene und streng geschützte Insel North Sentinel Island im Indischen Ozean betreten hat. Eine Gerichtsverhandlung wird für den 29. April erwartet. Vor rund einem Jahr, am 29.

März, unternahm Poljakow eine riskante Reise zu dieser Insel, die als Heimat eines der letzten isolierten Stämme der Welt gilt. Sein Vorgehen war offenbar minutiös geplant: Mit einem selbstgebauten Boot machte er sich kurz nach Mitternacht auf den Weg und erreichte die Insel gegen zehn Uhr am Vormittag. Das Betreten von North Sentinel Island ist ausnahmslos verboten, um die dort lebende indigene Bevölkerung vor Krankheiten und kultureller Verdrängung zu schützen. Poljakow versuchte zunächst, vom Boot aus mit einem Fernglas Kontakt zu den Inselbewohnern aufzunehmen, doch es zeigte sich niemand. Daraufhin versuchte er, durch das Blasen in eine Trillerpfeife Aufmerksamkeit zu erregen, jedoch ohne Erfolg. Nach etwa einer Stunde des vergeblichen Wartens betrat er schließlich für ungefähr fünf Minuten das Eiland. Während seines kurzen Aufenthalts filmte er sich mit einer GoPro-Kamera, sammelte Sandproben und hinterließ angeblich eine Dose Cola Light sowie eine Kokosnuss als symbolische Opfergaben. Am selben Abend wurde er von Fischern am Strand entdeckt und von der Polizei festgenommen. Seine Kamera, sein Boot und der Motor wurden beschlagnahmt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Poljakow seine Expedition sorgfältig vorbereitet hatte und sich eingehend mit Gezeiten, Strömungen und den möglichen Zugangsrouten zur Insel auseinandergesetzt hat. Es ist nicht der erste Versuch des damals 24-Jährigen, diese verbotene Zone zu erreichen; bereits im Oktober 2024 wurde er beim Versuch, mit einem Schlauchboot dorthin zu gelangen, vom Hotelpersonal gestoppt. Die Anklage lautet auf das Betreten eines verbotenen Stammesreservats, was nach indischem Recht als schwere Straftat gilt. Ein Gericht in Port Blair, der Hauptstadt des indischen Territoriums der Andamanen und Nikobaren, hat kürzlich den Antrag des YouTubers auf Kaution abgelehnt. Seine Untersuchungshaft wurde verlängert. Laut einer Mitteilung der Polizei stellen seine Handlungen eine "ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit und das Wohlergehen der Sentinelesen dar". Das Gesetz verbietet den Kontakt mit Außenstehenden strikt, um die einzigartige Lebensweise des Volkes zu bewahren. Die Sentinelesen leben seit schätzungsweise über 60.000 Jahren auf der Insel und sind bekannt für ihre extreme Abwehrhaltung gegenüber Eindringlingen. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu tödlichen Zwischenfällen, bei denen Menschen, die versuchten, sich der Insel zu nähern, ums Leben kamen. Die indischen Behörden sind bestrebt, die Integrität dieses einzigartigen Stammes und seines Lebensraums unter allen Umständen zu schützen, was die strikte Auslegung der Gesetze und die Ablehnung von Anfragen nach Verhandlungen oder Lockerungen erklärt. Poljakows Fall wirft erneut die ethische Frage auf, inwieweit individuelle Abenteuerlust die Rechte und das Überleben indigener Gemeinschaften beeinträchtigen darf





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