Young Boys zieht Kaufoption bei Bedia nicht

Die Young Boys haben sich gegen eine definitive Übernahme Chris Bedias von Union Berlin entschieden. Der mit 17 Toren zweitbeste Super-League-Torschütze der abgelaufenen Saison wird damit an die Alte Försterei zurückkehren, wo Mauro Lustrinelli neu Cheftrainer ist.

Die Young Boys haben sich gegen eine definitive Übernahme Chris Bedia s von Union Berlin entschieden. Der mit 17 Toren zweitbeste Super-League-Torschütze der abgelaufenen Saison wird damit an die Alte Försterei zurückkehren, wo Mauro Lustrinelli neu Cheftrainer ist.

Bedia stiess im Januar 2025 zu YB und erzielte in insgesamt 67 Pflichtspielen 28 Tore. Cantaluppi verstärkt Trainerteam beim FCB Mario Cantaluppi wird neuer Assistenztrainer von Stephan Lichtsteiner. Für den 23-fachen Schweizer Internationalen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Nach einem jahrelangen Engagement in der Basler Juniorenabteilung war er zuletzt rund 6 Monate im Nachwuchs des FC Winterthur tätig.

Dafür verlässt Assistenztrainer Matthias Kohler den Klub bereits wieder. Viele Abgänge bei den Grasshoppers Nach dem Sieg in der Barrage gegen Aarau und dem damit geschafften Klassenerhalt in der Super League kommt es in der 1. Mannschaft der Grasshoppers zu einigen Abgängen. Abwehrchef Dirk Abels wird den Rekordmeister nach drei Saisons und 95 Einsätzen verlassen.

Wohin es den Niederländer zieht, ist offen. Auch Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek werden nicht in Zürich bleiben. Beide waren von Bayern München auf Leihbasis in die Limmatstadt gestossen. Weiter verlassen Emmanuel Tsimba sowie die Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji GC





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