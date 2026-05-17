Young Boys vs Sion: A crucial European place still in reach

The match between Young Boys and Sion, in Bern, on the last matchday of the Super League season, could determine the teams' positions. Young Boys could move to 6th place and challenge for European spots, while Sion could secure 4th place, securing their spot in the Conference League.

Die Young Boys haben in den letzten fünf Spielen immerhin sieben Punkte geholt und zuletzt gar zwei Siege in Serie gefeiert. Vor einer Woche schlug man Basel zuhause mit 3:0, am vergangenen Donnerstag vermieste man Thun die Meisterfeier mit einer 8:3-Packung.

Man wird demnach mit einer breiten Brust in dieses Spiel gegen Sion gehen. Für die Young Boys geht es auf der anderen Seite nur noch um die Platzierung. Sie stehen aktuell auf dem sechsten Platz und haben ebenfalls zwei Punkte Rückstand auf Basel. Auch da könnten die Berner allenfalls noch vorbeiziehen, das europäische Geschäft bleibt für YB dennoch ausser Reichweite.

Somit haben die Young Boys lediglich die Möglichkeit auf einen versöhnlichen Abschluss einer ziemlich verkorksten Saison. Am letzten Spieltag dieser Saison stehen noch einige Entscheidungen aus, auch wenn der Meister bereits feststeht. Der FC Sion steht aktuell auf dem vierten Platz der Tabelle und hat zwei Punkte Rückstand auf Lugano. Sollte also Lugano im Parallelspiel gegen Basel verlieren und Sion in Bern gewinnen, würden die Walliser noch vorbeiziehen.

Der dritte Platz garantiert nämlich die Conference-League-Qualifikation, der vierte hingegen nur bei einem Cup-Sieg von St.Gallen





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