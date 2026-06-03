Der zweitbeste Torschütze der abgelaufenen Super-League-Saison, Chris Bedia, wird nicht von Union Berlin zu Young Boys wechseln. Grasshoppers verlieren wichtige Spieler nach dem Klassenerhalt.

Young Boys verzichtet auf Kaufoption für Chris Bedia . Der zweitbeste Torschütze der abgelaufenen Super-League-Saison, Chris Bedia , wird nicht von Union Berlin zu Young Boys wechseln.

Bedia, der in der vergangenen Saison hinter seinem Teamkollegen Christian Fassnacht den zweiten Platz in der Torschützenliste belegte, wird zurück zur 'Alten Försterei'kehren, wo Mauro Lustrinelli neu als Cheftrainer tätig ist. Bedia war im Januar 2025 zu YB gestoßen und hatte in insgesamt 67 Pflichtspielen 28 Tore erzielt. Grasshoppers verlieren wichtige Spieler. Nach dem Sieg in der Barrage gegen Aarau und dem damit gesicherten Klassenerhalt in der Super League gibt es einige Abgänge in der ersten Mannschaft der Grasshoppers.

Der Abwehrchef Dirk Abels wird den Rekordmeister nach drei Saisons und 95 Einsätzen verlassen. Der niederländische Spieler hat noch kein neues Ziel bekanntgegeben. Auch Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek werden die Grasshoppers verlassen. Beide waren von Bayern München auf Leihbasis in die Limmatstadt gekommen.

Weiter verlassen Emmanuel Tsimba, der zurück zu YB wechselt, sowie die Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji GC den Verein





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