Young Boys verlieren 3:5 gegen FC Zürich in der Super League

Der FC Zürich gewinnt in der Super League 5:3 gegen die Young Boys. Samuel Essende trifft zweimal, Umeh Emmanuel erzielt den letzten Treffer der Partie.

Der FC Zürich hat die Young Boys in der Super League mit 5:3 besiegt. Das Spiel sah lange nach einem 3:3 aus, bevor Selmin Hodza in der 82. Minute zum 4:3 für den FCZ traf. Am Ende setzte sich Zürich knapp durch, und das letzte Tor der Partie erzielte ausgerechnet Umeh Emmanuel.

Die Partie war ein offener Schlagabtausch zweier Mannschaften, die mit offenem Visier spielten. Ein Remis wäre am Ende durchaus in Ordnung gewesen. Zürich war jedoch in den entscheidenden Momenten etwas eiskälter, weshalb der Sieg für das Team von Marcel Koller aus Sicht vieler Beobachter verdient war.

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Hodza und Emmanuel drehen die Partie

Kurz nach der Führung des FCZ blieb ein Ellenbogenschlag von Umeh Emmanuel ungeahndet. Stattdessen bekam der Zürcher einen Freistoss zugesprochen. Der Vorgang sorgte im Anschluss für Diskussionen rund um die Schiedsrichterentscheidungen.

Emmanuel bereitete den erneuten Vorsprung für Zürich schließlich selbst vor. Alexander Hack spielte einen überragenden Pass, und Emmanuel überlupfte YB-Torhüter Marvin Keller gekonnt. Dieser Treffer war einer der wichtigsten Momente auf dem Weg zum späteren Sieg.

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Zuvor hatte der Videoassistent in der 10. Minute eingegriffen und Schiedsrichter Urs Schnyder informiert. Der Ball war an den Arm eines YB-Spielers geprallt, was einen Penalty zur Folge hatte. Der FCZ verwandelte den Strafstoss kompromisslos zur frühen Führung.

Samuel Essende mit zwei Toren gegen Zürich

YB-Stürmer Samuel Essende war erneut einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz. Er erzielte gegen den FC Zürich zwei Tore und ist damit an den Treffern 14 und 15 seiner Mannschaft in allen Wettbewerben in 13 Spielen beteiligt gewesen. In den letzten sechs Ligaspielen traf er zudem einmal.

Der Stürmer gilt in der Liga als herausragender Angreifer und wird von vielen als bester Torjäger der Super League angesehen. Trotz seiner Treffer reichte es für die Berner nicht zum Punktgewinn. Die Niederlage überschattete damit die persönliche Leistung des Angreifers.

Auch auf der Gegenseite gab es Tore, die lange in Erinnerung bleiben dürften. Ein Kopfball nach einer Flanke von Lewin Blum sorgte für den Ausgleich, da Blum viel zu viel Platz hatte und nicht gestört wurde. Ein Freistoss von Kamberi wurde nach einem Abpraller von Keller zum Tor verwertet.

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Zürich bleibt in der Serie ungeschlagen

Der FC Zürich ist nun seit sechs Super-League-Spielen ungeschlagen. In dieser Serie holte das Team drei Siege und drei Unentschieden. Eine längere Serie gelang den Zürchern zuletzt zwischen Mai und September 2024 mit zehn Spielen.

Besonders bedeutend ist der Erfolg gegen YB, denn es ist der erste Sieg der Zürcher gegen die Berner seit dem 3. März 2024. Die Partie beendete damit eine schwierige Phase für den FCZ im direkten Duell. Die Begegnung fand einen Tag nach Halloween statt.

Vor dem Spiel hatte YB-Trainer Gerry Seoane für Aufsehen gesorgt. Nach Schwindelgefühlen und Unwohlsein musste er in der Vorwoche ins Spital gebracht werden. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs. Seoane konnte das Spital am Samstagnachmittag wieder verlassen, fehlte jedoch zunächst beim Heimspiel gegen den FC St. Gallen an der Seitenlinie. Gegen Zürich kehrte er zurück.

Die Young Boys treffen in der kommenden Woche auf den FC Luzern. Die Zürcher müssen im nächsten Spiel gegen Servette antreten. Beide Teams werden die Partien nutzen müssen, um die Eindrücke aus dem Duell in konkrete Ergebnisse umzusetzen.