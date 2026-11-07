Young Boys besiegen Luzern und kürzen Rückstand auf Lugano

Young Boys holen nach der 3:5-Niederlage gegen den FCZ ein wichtiges 3:2 beim FC Luzern. Samuel Essende sichert den Sieg erst in der 92. Minute, während Lewin Winkler den Ausgleich vergeblich begehrte.

Die Young Boys aus Bern haben nach ihrer ersten Saisonniederlage von 3:5 gegen den FC Zürich die Situation im Liga-Kampf vorläufig stabilisiert. Das Team aus der Hauptstadt beendete das Auswärtsspiel beim FC Luzern mit einem knappen 3:2-Sieg, obwohl der Ausgang des Duells lange im Ungewissen schwebte. Besonders in der Schlussphase zeigte sich, dass die Berner Glück im Unglück hatten und stark von der Leistung ihres Topschützen Samuel Essende abhingen.

Essende trifft spät, Winkler bleibt unglücklich

Samuel Essende war der entscheidende Faktor für den Erfolg der Young Boys, da er das entscheidende Tor erst in der 92. Minute erzielte. Mit diesem Treffer markierte der Stürmer seinen 15. Saisong treffer für Bern, was den Endstand von 3:2 bedeutete. Doch selbst nach diesem Erfolg war die Lage für das Team noch nicht risikofrei, wie die Reaktionen im Spielverlauf zeigten. Nur zwei Minuten zuvor hatte Lewin Winkler den Ausgleichstreffer für Luzern gefeiert, da er die Defensive der Young Boys überrannt hatte.

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Die Freude von Winkler wurde jedoch schnell gedämpft, als der Schiedsrichter die Aufnahme des Treffens prüfte. Es wurde eine knappe Abseitsposition für Luzern festgestellt, wodurch das Tor aberkannt wurde. Diese Entscheidung entlastete die Young Boys enorm, da sie den Vorsprung von einem Tor behielten. Der Sieg reduzierte den Rückstand auf den Tabellenführer Lugano vorübergehend auf sechs Punkte, was die psychologische Komponente des Liga-Kampfs für Bern positiv beeinflusste.

Frühes Eckball-Tor durch Regelkunde bei Letica

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass taktische Disziplin und Regelwissen auf dem tiefen Geläuf in Luzern entscheidend sein würden. Nach etwa 20 Minuten sorgte der Torwart des FC Luzern, Karlo Letica, für Unruhe, indem er einen Auswurf unnötig lange hinauszögerte. Dies führte dazu, dass der Gegner, Luca Cibelli von den Young Boys, die 8-Sekunden-Regel, die seit der Saison 2025/26 gilt, aktiv nutzte.

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Der Schiedsrichter wies daraufhin einen Eckball für die Young Boys zu, was sofort den ersten Treffer zur Folge hatte. Christian Fassnacht nutzte die Situation perfekt und verwertete einen Abpraller hinter Karlo Letica zum 1:0. Dieser frühe Erfolg beruhigte die Berner zunächst, doch sie konnten den Vorsprung nicht bis zur Halbzeitpause halten, was den Verlauf der Partie wieder eröffnete.

VAR-Entscheidung und verschossene Chancen

Nach der Pause übernahm zunächst der FC Luzern das Tempo, doch Young Boys erzielten erneut die Führung. Bahereba Guirassy traf in der 64. Minute zum 2:1, wobei der Treffer etwas vom Glück begünstigt war, da der FC Luzern den Ball nicht ausreichend aus der Gefahrenzone clearance konnte. Die Young Boys hatten nun die Kontrolle über das Spiel, doch sie ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt.

In der 81. Minute hatte Samuel Essende die Chance, den Sieg sicher zu stellen, ließ das 3:1 aber nach einem Konter liegen. Als Gegenschlag schlug Lewin Winkler auf das Tor der Young Boys, gegen den Nationaltorwart Marwin Keller war er machtlos. Dank der späten Aktion von Essende behielten die Berner das bessere Ende für sich und entkamen so einer weiteren Niederlage im laufenden Wettbewerb.

Weiterer Spielplan und Länderspielpause

Die Meisterschaftspause, bedingt durch internationale Länderspiele, wird das kommende Wochenende anhalten. Für die Young Boys steht am Samstag, den 21. November, ein wichtiges Heimderby gegen Thun an. Dieses Spiel wird entscheidend dafür sein, ob die Young Boys die positive Momentum aus dem Sieg gegen Luzern aufnehmen und den Anschluss an die Spitze festigen können. Parallel dazu trifft Luzern am darauffolgenden Tag auswärts auf den FC Basel, was ebenfalls wichtige Punkte im Mittelfeld der Tabelle bereithält.