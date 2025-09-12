Young Boys Bern schnappt sich Lausanne-Star Alvyn Sanches

Die Young Boys Bern haben Lausanne-Star Alvyn Sanches verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler erhält einen Vierjahresvertrag. YB investierte für Sanches eine Rekordsumme, die FC Basel jedoch als zu teuer einstuft..

Die Young Boys Bern haben mit Alvyn Sanches einen echten Transfercoup im Schweizer Fussball erzielt. Der 22-jährige Star aus Lausanne wechselt zu den Bernern und erhält einen Vierjahresvertrag. Sanches, der im Frühling sich beim Nati-Debüt einen Kreuzbandriss zuzog, steht dem Ligabetrieb zwar noch nicht zur Verfügung, doch der Transfer sorgt für großes Aufsehen.

YB investierte für den Offensivspieler rund fünf Millionen Franken in Lausanne – gekoppelt mit Boni und fixierten Beteiligungen seitens Lausanne bei einem nächsten Sanches-Deal. Damit wurde die ligainterne Rekordsumme von 3,6 Millionen Franken für Kastriot Imeri (2022 von Servette zu YB) übertroffen.Sanches war laut Medienberichten auch ein Wunschkandidat des FC Basel. Dort wurde jedoch festgestellt, dass der Spieler zu teuer wäre. «Wir waren nicht dazu bereit, so viel Geld für einen verletzten Spieler zu zahlen wie Bern», so der Basler Sportchef Daniel Stucki. Er ergänzte, dass aus taktischer Sicht der Transfer weniger Sinn ergeben hätte, da der FC Basel mit Xherdan Shaqiri bereits eine gestandene Spielmacherin im Kader habe. Stucki stellte außerdem klar, dass der FC Basel nie ein Angebot für Sanches abgegeben oder Kontakt zu Lausanne aufgenommen habe. Die Young Boys jedoch freut man sich über den glänzenden Transfer! Sanches wird die Rückennummer 10 tragen und seine Stärken laut Presseberichten in der Offensive einsetzen. Für Lausanne war Sanches in 116 Pflichtspielen ein treffsicherer Mittelstürmer und bereitete elf weitere Tore vor. Auch wenn sein Einsatzbeginn aufgrund der Verletzung noch etwas warten muss, ist der Coup für den Verein ein wichtiger Schritt in Planung für den nächsten Saison





20min / 🏆 50. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fussball Young Boys Alvyn Sanches Lausanne Transfercoup Kreuzbandriss FC Basel

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bern: Müller übernimmt zwei Alnatura-Filialen der MigrosPer Jahresende schliesst die Migros ihre Alnatura-Filialen. Der deutsche Detailhändler Müller übernimmt zwei Geschäfte in Bern.

Weiterlesen »

Kanton Bern: Falsche Polizisten erbeuten 21’700 FrankenIn Bern häufen sich Telefonbetrüge durch falsche Polizisten. Eine Frau verlor 21’700 Franken, ein mutmasslicher Kurier wurde festgenommen.

Weiterlesen »

Viererfeld in Bern ist wegen Klärschlamm mit giftigen PFAS belastetAuf dem Viererfeld plant Bern ein Vorzeigequartier für 3000 Menschen. Doch jetzt werfen Altlasten Fragen auf. Gibt es Verzögerungen? Kommt es zu Mehrkosten?

Weiterlesen »

Bern: Polizeidirektor Müller protestiert gegen Fedpol-EntscheidDas Bundesamt für Polizei entfernt die Hautfarbe als Beschreibungselement im nationalen Fahndungssystem. Das stösst auf Widerstand.

Weiterlesen »

Autobahnknoten Wankdorf: Stadt Bern will Autobahn überdachenWeiter in der Sendung: · Budget Stadt Biel: Defizit soll mit Geld aus der Reserve gedeckt werden. · Das Walliser Kantonsparlament spricht 10 Millionen Franken für die Bevölkerung von Blatten.

Weiterlesen »

«Kirchner x Kirchner» in Bern: Ernst Ludwig Kirchner im GrossformatWeitere Themen: (05:29) Münchner Philharmoniker von Flanders Festival in Gent ausgeladen: Festivalverantwortliche sind unsicher bezüglich Haltung des israelischen Dirigenten Lahav Shani gegenüber Regierung in Israel. (06:22) Arvo Pärt wird 90: Estnischer Dirigent mit Opus Klassik geehrt. (07:01) Zum 80.

Weiterlesen »