YB scheitert im Cup an Aarau: Contini hadert mit Chancenverwertung, Iacopetta feiert

Die Young Boys sind im Schweizer Cup gegen den FC Aarau ausgeschieden. Trainer Contini kritisiert die mangelnde Chancenauswertung seiner Mannschaft, während Aarau-Trainer Iacopetta den Sieg feiert und die Leistung seines Teams lobt.

Trainer Contini äußert sich enttäuscht über die verpassten Torchancen seines Teams. Der Traum vom Cup sieg ist für die Young Boys bereits im September geplatzt. Entsprechend nüchtern äußert sich YB-Trainer Contini gegenüber Nau.ch nach dem bitteren Abend im ehrwürdigen Brügglifeld: „Wir haben das Ziel, Cup sieger zu werden, ziemlich früh begraben – das tut weh.“ Dabei war YB keineswegs chancenlos. Zahlreiche Großchancen ergaben sich in der ersten Halbzeit, weitere im zweiten Durchgang.

Trotzdem stand am Ende die Null. „Das ist Fußball – man muss nicht immer alles erklären können, man muss einfach das Tor schießen“, sagt Contini frustriert. Die fehlende Effizienz ärgert den Coach sichtlich: „Wir müssen effizienter sein, wenn wir Spiele gewinnen wollen.“\Die Partie begann für YB denkbar ungünstig. Bereits in der zweiten Minute gerieten die Berner nach einem frühen Gegentreffer in Rückstand. Contini versucht dem Fehlstart etwas Positives abzugewinnen und meint: „Lieber in der zweiten Minute ein dummes Tor als in der 90., dann hast du wenigstens noch Zeit.“ Doch seine Mannschaft fand trotz druckvollem Spiel nicht den Weg ins Ziel. „Wir waren am Anfang nicht parat – und danach hat es an der Effizienz gefehlt.“ Aarau, beflügelt von der Heimkulisse und einer kompakten Organisation, stemmte sich mit Leidenschaft gegen den Favoriten. Giorgio Contini, Trainer von YB, haderte im Pokalspiel des FC Aarau mit der mangelnden Chancenauswertung seines Teams. „Das Brügglifeld ist ihre Spielwiese, sie waren sehr gut organisiert“, lobt Contini den Gegner. YB hingegen verlor mit zunehmender Spielzeit die Klarheit im Abschluss. „Wir haben die Brechstange herausgeholt, aus allen Lagen geschossen – das hätte mehr Ruhe gebraucht. Es ist aber mit den Emotionen auch verständlich.“ Für Contini ist das Ausscheiden trotz aller Enttäuschung kein Grund zur Panik. „Es ist auch eine Entwicklung. Wir werden das analysieren, wir können viel Gutes aus diesem Spiel mitnehmen.“ Nun gilt der Fokus der Meisterschaft und Europa. Zwei Tage dürfe man enttäuscht sein, „aber spätestens am Dienstag muss es wieder vorwärtsgehen.“\Während die Young Boys den verpassten Chancen nachtrauern, freut sich der FC Aarau. Trainer Brunello Iacopetta zeigt sich stolz auf sein Team – und auf den ganzen Verein. „Es war ein Spiel, das wichtig und gut war für den ganzen Verein und die Fans“, sagt er. Besonders Keeper Marvin Hübel hebt Iacopetta bei seiner Analyse hervor: „Er war heute für uns ein sehr wichtiger Spieler, er hat uns zwei-, dreimal im Spiel gehalten.“ Doch auch der Rest der Mannschaft verdient sich Bestnoten. „Alle haben sehr solidarisch gespielt, die Defensive hat überragend gearbeitet und die Situationen gut gelesen. Und das alles gegen YB, das darf man nicht vergessen, ein Team mit unglaublicher Qualität.“ Iacopetta betont, dass seine Spieler jetzt feiern dürfen. Er meint aber auch: „Ab morgen richten wir den Kopf wieder auf das nächste Meisterschaftsspiel.“ Der FC Aarau nutzte seine Chancen konsequent, während YB an der eigenen Ineffizienz scheiterte. Die taktische Disziplin und der unbändige Kampfgeist der Aarauer waren ausschlaggebend für den Sieg gegen den vermeintlichen Favoriten





