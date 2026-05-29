YB Frauen: Die schwarze Serie muss reißen

Die YB Frauen müssen ihre schwarze Serie gegen Servette Chênois im Rückspiel des Playoff-Finals beenden. Sie müssen mindestens ein Tor mehr als die Genferinnen erzielen, um die Verlängerung zu erreichen.

Fast sieben Jahre sind vergangen, seit die Frauenfußballmannschaft des YB letztmals gegen Servette Chênois gewinnen konnte. Doch reißen sie diese schwarze Serie im Rückspiel des Playoff-Final s ausgerechnet im Auswärtsspiel?

Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst muss mindestens ein Tor mehr als die Genferinnen erzielen, um die Verlängerung zu erreichen. Servette Chênois winkt hingegen den dritten Meistertitel nach 2021 und 2024. Die letzte Heimniederlage von Servette Chênois datiert zurück auf 14 Monate, als sie gegen GC verloren. In dieser Saison haben sie vor eigenem Publikum elf Spiele (inklusive Playoffs) mit zehn Siegen beendet.

Einzig ein 0:0 im November gegen Basel hat ihre sonst perfekte Heimbilanz getrübt. Das Rückspiel im Playoff-Final der Women's Super League ist am Freitag ab 18:40 Uhr auf SRF zwei oder im Stream auf SRF Sport zu sehen. Im Hinspiel hatten die Berner Titelverteidigerinnen lange Zeit Schwierigkeiten, selbst das Spiel zu machen. Am Freitag werden sie jedoch etwas mehr Überzeugung erfordern.

Die Kapitänin Laura Frey verlangt vom Team mehr Überzeugung. Giulia Schlup freut sich, dass die YB-Chancen dank des "enorm wichtigen" Anschlusstores intakt sind: Wir wissen, dass wir dran sind. Die YB Frauen können aus der Erinnerung an den letztjährigen Final schöpfen. Damals verloren sie das Hinspiel gegen GC ebenfalls und holten schließlich den Titel im Rückspiel nach einem Penaltyschiessen.





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