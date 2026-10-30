YB empfängt FC Zürich: Fassnacht als Schlüsselspieler im Duell in Bern

Am Sonntag um 14 Uhr empfangen die ungeschlagenen Young Boys den FC Zürich im Wankdorf. Christian Fassnacht ist mit 15 Toren und 6 Assists gegen den FCZ der Schlüsselspieler.

Am Sonntag um 14 Uhr empfangen die noch ungeschlagenen Young Boys (YB) im Wankdorf den FC Zürich ( FCZ). Die Gäste haben in der Liga von den letzten 17 Duellen in Bern nur eines gewonnen – auch wegen Christian Fassnacht. Der FCZ hat sich zuletzt auf Rang vier hochgearbeitet und will nun den Fokus wieder auf das Geschehen auf dem Rasen legen.

FCZ setzt auf eigene Jugend

Der FC Zürich setzt nach vielen Transfers in den Vorsaisons vermehrt auf die eigene Jugend. Beim 2:1-Sieg über Luzern standen mit Silas Huber, Sebastian Walker, Lindrit Kamberi, Doron Lichtenstein, Leandro Schödler und Miguel Reichmuth gleich sechs Eigengewächse in der Startelf. In der Offensive überzeugen in dieser Saison die Stürmer Umeh Emmanuel (vier Tore) und Mittelstürmer Philippe Kény. Letzterer sorgte gegen Luzern mit dem frechsten Penalty des Jahres für Schlagzeilen.

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Fassnacht als YB-Erfolgsgarant gegen den FCZ

Beim letzten Duell mit dem FCZ schoss Christian Fassnacht gleich drei Tore für YB. Mittlerweile hat er fünfmal den Meistertitel und zweimal den Cup geholt. Dazu kommen mehrere Auftritte in der Champions League. Gegen den FC Zürich ist er als Lieblingsgegner bekannt: 23 von 29 Spielen gegen die Zürcher gewinnt er mit YB. Dabei kommt er auf 15 Tore und sechs Assists. In der Bilanz der letzten 17 Duelle in Bern gewinnt YB deren 13. Dreimal endet der Vergleich unentschieden – nur einmal (im März 2022) setzten sich die Zürcher im Wankdorf durch. Wer die meisten Tore in diesen Spielen erzielt hat? Klare Sache: Christian Fassnacht – sieben von 42 Treffern gehen auf sein Konto.

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Comeback von Facinet Conte

Gespannt sein darf man auch auf Facinet Conte: Der 21-jährige Stürmer feierte im Cup gegen Taverne (5:0) sein Pflichtspiel-Debüt nach über zweijähriger Verletzungspause. Beim Sieg über den FCSG stand er am Samstag im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Dafür gelang dem Guineer tags darauf in der U21 beim 5:2-Sieg über Kreuzlingen sein erstes YB-Tor. Conte könnte im Duell gegen den FCZ eine weitere Option für die Offensive der Young Boys sein.