BSC Young Boys siegt mit 3:2 gegen Thun und hält Abstand zu Tabellenführer Lugano. Trainer Gerardo Seoane bestätigt offensive Strategie trotz defensive Defizite.

BSC Young Boys hat das wichtige Derby gegen den FC Thun mit einem knappen 3:2-Sieg beendet. Dadurch rückt der Verein aus Bern in der aktuellen Super-League-Tabelle dicht an Tabellenführer Lugano heran, wobei der Rückstand auf die Tessiner weiterhin bei exakt sechs Punkten liegt. Der Sieg wurde am Ende erst in der Schlussphase gesichert, da die Berner zuvor eine klare 3:1-Führung acht Minuten vor dem Abpfiff verteidigen mussten.

Neuer Offensive-Rekord in Serie 17

Die Torgefährlichkeit der Berner ist ein neuer Rekord wert. Gegen Thun traf BSC Young Boys im siebzehnten Spiel der Super-League-Saison in Folge mindestens zweimal. Wird man die Partien im Schweizer Cup mit einberechnet, steigt die Serie sogar auf neunzehn Spiele in Folge. Bereits nach den ersten vier Runden hatte das Team von Trainer Gerardo Seoane neunzehn Treffer erzielt und damit eine neue Bestmarke in der Liga aufgestellt. In den ersten vierzehn Meisterschaftsspielen gelangen insgesamt vierzigvier Tore, was einem beeindruckenden Schnitt von dreizehn Komma einem Toren pro Partie entspricht.

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Seoane verteidigt offensives System

Trainer Gerardo Seoane rechtfertigt die taktische Ausrichtung des Teams klar mit der offensiven Stärke. Er betonte im SRF-Interview nach dem Spiel, dass die Philosophie des Vereins bewusst auf Angriff und Torjagd ausgelegt ist. Die Aufgaben an die Spieler sehen vor, dass Außenverteidiger angreifend spielen, das Mittelfeld dynamisch agiert und die Stürmer insbesondere der zehnte Mann im Feld volle Freiheit zur Entfaltung bekommt. Diese Haltung wird als Kern der Spielidentität verstanden, um den Titelanspruch zu erfüllen.

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Defensive Schwächen als accepted Risiko

Diese offensive Ausrichtung hat jedoch einen hohen Preis. BSC Young Boys concedierte in der laufenden Saison bereits zweiundsiebzig Gegentore, was zu defensive Unsicherheiten führt. Lediglich der FC Thun mit vierzig, Grasshopper Club Zürich mit dreißig, der FC Vaduz mit neunundzwanzig und Luzern mit achtundzwanzig kassierten mehr Treffer. Alle diese Teams befinden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte. Seoane räumt ein, dass das Team nach Ballverlusten nicht immer genügend Spieler hinter den Ball bringt, was zu defensive Lücken führt.

Neuer Optimismus bei den Fans

Trotz der defensive Schwächen herrscht bei den YB-Fans wieder große Begeisterung. Nach zwei durchwachsenen Saisons bietet die Rückkehr von Gerardo Seoane wieder die gewünschte Dynamik. Die Fans erleben ein regelrechtes Offensiv-Feuerwerk mit vielen Toren und haben die realistische Chance, in der laufenden Saison mitspielen zu können. Der Sieg gegen den FC Thun festigt diese Hoffnung und zeigt, dass die neue Strategie trotz individueller Fehler in der Defensive funktionieren kann.