Yannick Berner befürwortet revidiertes Zivildienstgesetz - Neutralität braucht glaubwürdige Verteidigung

Der FDP‑Grossrat Yannick Berner unterstützt das überarbeitete Zivildienstgesetz und warnt vor einer trügerischen Sicherheitspolitik der Schweiz. Er kritisiert den Rückgang der Zivilschutzkräfte, fordert eine Stärkung des Bevölkerungsschutzes und betont, dass die Neutralität nur mit funktionierenden Institutionen und ausreichendem Personal glaubwürdig bleibt.

Yannick Berner, der Grossrat der FDP, hat seine Zustimmung zum überarbeiteten Zivildienst gesetz ausgesprochen. In seinem Gastbeitrag betont er, dass die schweizerische Neutralität nur dann Bestand hat, wenn sie glaubwürdig verteidigt werden kann - und dass die aktuelle sicherheitspolitische Selbstzufriedenheit des Landes einer klaren Realitätsprüfung bedarf.

Die internationale Lage hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Die Konfrontation zwischen den Grossmächten nimmt stetig zu, während in vielen europäischen Ländern massive Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit getätigt werden. Milliarden fließen in moderne Waffensysteme, neue Truppenkontingente und digitale Sicherheitsarchitekturen. Im Gegensatz dazu lebt die Schweiz weiterhin von einer sicherheitspolitischen Illusion, die sich allein auf die jahrhundertealte Neutralität stützt.

Dieses Bild sei jedoch trügerisch, meint Berner, weil es die Notwendigkeit vernachlässigt, in Krisenzeiten auf funktionierende Institutionen, ausreichendes Personal und eine einsatzbereite Milizarmee zurückgreifen zu können. Der Autor weist darauf hin, dass die Schweizer Bundesverfassung den Zivildienst als Ersatzdienst für Personen mit echten Gewissenskonflikten vorsieht. In den letzten Jahren ist dieser Grundsatz jedoch immer weiter verwässert worden. Insbesondere der zivile Bevölkerungsschutz erfährt durch den Rückgang der Zivilschutzkräfte eine gefährliche Schwächung.

Der Sollbestand von 72 000 Personen wird seit Jahren nicht erreicht. Im Januar 2025 lag der aktuelle Bestand bei lediglich 57 000 Zivilschutzangehörigen - ein gravierender Defizit, das die Reaktionsfähigkeit bei Naturkatastrophen, Stromausfällen oder anderen Notlagen stark einschränkt. Berner unterstreicht, dass insbesondere bei plötzlichen Ereignissen wie den Überschwemmungen im Maggiatal, den Sturmschäden in Blatten oder den Lawinengefahren im Brienzer Gebiet ein dichtes Netz aus Rettungs- und Sicherheitsstrukturen unabdingbar ist.

Ohne genügend geschultes Personal, das innerhalb weniger Stunden einsatzbereit ist, riskieren wir erhebliche Schäden und ein erhöhtes Leid für die betroffenen Bürger. Die Revision des Zivildienstgesetzes sieht keine Abschaffung des Zivildienstes vor, sondern stärkt dessen Rolle als essentieller Baustein der nationalen Resilienz. Ziel ist es, den Bestand des Zivilschutzes wieder an den verfassungsrechtlich festgelegten Sollwert zu annähern und gleichzeitig die Attraktivität des Zivildienstes für junge Menschen zu erhöhen.

Berner fordert, dass die Politik klare Vorgaben für die Rekrutierung und Ausbildung von Zivilschutzkräften schafft, aber auch die gesellschaftliche Anerkennung dieses Dienstes fördert. Nur durch ein glaubwürdiges Bekenntnis zur Neutralität, das durch funktionierende Institutionen und ausreichend Personal untermauert wird, könne die Schweiz ihre Unabhängigkeit und Sicherheit langfristig garantieren





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