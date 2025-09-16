뉴스 기사는 인터 밀란에서 장수문한 얀 섬머의 미래와 루체른에서 저감 화폐 소유권 철폐에 대한 새로운 사회적 논란에 대한 이야기를 다룹니다.

Ein schwacher Saisonstart bei Inter Mailand wirft Fragen nach der Zukunftsaussichten von Torwart Yann Sommer auf. Der Schweizer Keeper könnte in seiner letzten Saison bei den Mailändern zur Nummer 2 degradiert werden. Die «Autofrei-Initiative» der Jungen Grünen in Luzern ruft für „begrünte und autobefreite Quartiere“ ein. Dahinter verbirgt sich ein komplexer Systemwechsel.

Die Initiative wirft Fragen auf: Gilt dies für alle Fahrzeuge? Müsste ich mein Privatfahrzeug verkaufen? In der Welt des Hollywoods ist ein Stern verstorben: Robert Redford, der Schauspieler, bekannt für seine charismatischen Rollen und seinen kritischen Blick auf Hollywood, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Zwei unterschiedliche Töne hallen nach dem Tod von Charlie Kirk: JD Vance, sein Vize-Präsident, lebt im „Wut-Podcast“ im Kampf gegen die Linke. Arnold Schwarzenegger hingegen richtet einen Appell ans Volk an. Nach Charlie Kirks Tod: Vize-Präsident im Wut-Podcast – Schwarzenegger hält dagegen. Eine neue Studie präsentiert die SP Schweiz zehn Tage vor der Abstimmung über den Systemwechsel bei der Besteuerung des Wohneigentums. Die Ergebnisse legen nahe, dass vor allem reiche Rentner vom neuen System profitieren würden. Die Befürworter der Initiative wehren sich gegen diesen Vorwurf





Politik Gesellschaft Yann Sommer Inter Mailand Autofreie Initiative Robert Redford Charlie Kirk Wohneigentumsbestuerung

