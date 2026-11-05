Yakin klärt Embolo-Krise vor Nations-League-Spielen mit Xhaka als Kapitän

Nationaltrainer Murat Yakin ruft Embolo und Xhaka zurück. Xhaka bleibt Kapitän trotz Kritik. Fokus liegt auf sportlichem Erfolg gegen Slowenien und Schottland am 4.9.2025.

Die Schweizer Fussball -Nationalmannschaft blickt mit klarem Fokus auf die beiden abschliessenden Nations-League-Spiele gegen Slowenien und Schottland. Trainer Murat Yakin hat die Kontroversen um die Covid-Affäre hinter sich gelassen und setzt auf sportliche Konzentration. Zentrale figuren dieses Aufgebots sind der langjährige Kapitän Granit Xhaka und der Stürmer Breel Embolo, die beide nach vorübergehender Distanzierung wieder ins Team integriert wurden.

Embolo kehrt ins Team mit Klärungsbedarf zurück

Breel Embolo ist für die Partie am Montag in St. Gallen wieder im Aufgebot der Nationalmannschaft, obwohl noch offene Fragen bestehen. Der Stürmer hatte in einem früheren Interview seinen Unmut über seine Nichtberücksichtigung geäussert und zeigte wenig Verständnis für die Situation. Embolo betonte gegenüber der Verbandsspitze, dass er kein Problem mit Trainer Yakin, Präsident Peter Knäbel und dem Zentralvorstand habe. Seine Priorität liegt darin, dass der Schweizerische Fussballverband (SFV) langfristige Strukturen klärt.

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Murat Yakin nimmt die Aussagen von Embolo zur Kenntnis und anerkennt dessen Recht auf Positionierung. Der Trainer hat bereits ein persönliches Gespräch mit dem Angreifer geführt. Für Yakin ist entscheidend, wie Embolo seine Reaktion auf dem Feld zeigen wird. Der Nationaltrainer verstand die Enttäuschung des Spielers, der gesund ist und der Mannschaft helfen wollte, forderte aber auch Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen. Klare Worte sollen an einem Tisch face-to-face geklärt werden.

Xhaka behält Amt trotz Forderungen von Sforza

Die Situation von Granit Xhaka ist im Gegensatz zu Embolo als abgeschlossen betrachtet. Der Nationalteam-Captain hatte sich öffentlich entschuldigt und Einsicht gezeigt. Laut Murat Yakin wurde in seinem Fall alles diskutiert und geklärt, bevor Xhaka eine Glückwunschnachricht an das Team sendete. Yakin erklärte, dass für Xhaka ab Montag lediglich das Fussballspielen zähle und alles andere hinter dem aktuellen Spiel stehen müsse.

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Trotz der internen Klärung gab es externe Kritik an der Führung von Xhaka. Der ehemalige Nationalspieler Ciriaco Sforza hatte gefordert, dass der 152-fache Internationale sein Amt als Kapitän niederlegen solle. Murat Yakin widersprach diesen Forderungen entschieden und riet Xhaka nicht, die Binde abzulegen. Für den Trainer ist Xhaka weiterhin ein unverzichtbarer Leader mit historischer Erfahrung.

Diese Haltung teilt Yakin auch mit dem Spielerrat. Manuel Akanji, der Xhaka zwischenzeitlich als Kapitän vertreten hatte, hat seine Unterstützung für den ursprünglichen Anführer signalisiert. Akanji und Yakin sind sich einig, dass Granit Xhaka der richtige Leader ist, der auf dem Platz immer den Sieg will. Diese interne Einheit soll nach aussen getragen werden.

Sportlicher Erfolg steht vor allen anderen Interessen

Für die bevorstehenden Partien gegen Slowenien und Schottland hat Trainer Murat Yakin einen klaren sportlichen Anspruch formuliert. Die Schweiz steht nach vier Spielen mit zwölf Punkten vor dem Gruppensieg in der Nations League. Bereits ein Unentschieden im nächsten Spiel gegen Slowenien würde den Titelgewinn perfekt machen. Die Atmosphäre im Team soll sich nun voll und ganz dem sportlichen Erfolg widmen.

Beide Rückkehrer werden von Yakin als grosser sportlicher Gewinn eingeschätzt. Breel Embolo überzeugt derzeit mit Toren bei Atalanta und soll der Schweizer Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Der Trainer vertraut auf die aktuelle Verfassung des Stürmers, um das Offensivspiel zu stärken. Embolos Rolle ist dabei essenziell für die Torgefahr.

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Granit Xhaka hingegen wird für seine Genialität und Führungsqualitäten geschätzt. Murat Yakin erwartet von Xhaka, dass er mit seinem umfassenden Wissen und seiner langjährigen Erfahrung die Mannschaft im entscheidenden Moment führt. Die Zusammenarbeit der beiden Spieler, die nach der Krise wieder vereint sind, soll nun ohne Ablenkung durch Nebengeräusche auf den Platz getragen werden, um den Gruppensieg sicherzustellen.