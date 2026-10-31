Yak-Halter Akmatov besucht Schweizer Alp: Traditioneller Käse und Weidemanagement im Vergleich

Der kirgisische Yak-Halter Baatyrbek Akmatov besuchte die Alp Yersin in der Schweiz. Ein Blick auf traditionelle Alpwirtschaft und Unterschiede im Weidemanagement zwischen Kirgistan und den Waadtländer Alpen.

Der kirgisische Yak-Halter Baatyrbek Akmatov besuchte Ende September den Bergbetrieb der Familie Yersin in Rougement, den Waadtländer Alpen. Begleitet von der Organisation Helvetas im Rahmen des Internationalen Jahres der Weiden und Hirten, tauschte er sich intensiv mit Jessica und Roger Yersin über landwirtschaftliche Praktiken aus.

Akmatov zeigte sich tief beeindruckt von der intensiven und sorgfältigen Bewirtschaftung der Schweizer Berglandschaft, wobei er bemerkte, dass selbst der letzte Stein in den Prozess einbezogen wird. Diese Reise gab ihm Einblicke in eine andere Form der alpinen Viehzucht und des Weidemanagements.

Traditionelle Alpwirtschaft in der Schweiz

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Jessica und Roger Yersin führten ihren Betrieb seit 2019, nachdem sie ihn von Rogers Eltern übernommen hatten. Gemeinsam mit ihrer Familie halten sie rund fünfzig Milchkühe und bewirtschaften fünf über das Vallée de la Manche verteilte Alphütten. Während der Sommersaison, die streng zwischen dem 10. Mai und dem 10. Oktober definiert ist, verarbeiten sie ihre Milch zu L'Etivaz AOP. Dieser traditionelle Alpkäse aus dem Pays-d'Enhaut unterliegt strengen Herkunfts- und Herstellungsregeln. Die Rohmilch wird direkt auf der Alp in Kupferkesseln über einem offenen Holzfeuer verkäst, was eine einzigartige geschmackliche Qualität gewährleistet. Nach der Verarbeitung werden die Käselaibe in die Keller der Produzentengenossenschaft nach L'Etivaz transportiert, wo sie sorgfältig gepflegt und gereift werden. Die Familie Yersin produziert nach eigenen Angaben rund siebenfünfzigtausend Kilogramm Käse pro Alpsaison. Im Winter, wenn die Kühe nicht auf der Alp weiden, liefert die Familie ihre Milch an industrielle Verarbeiter, während sie parallel Flächen zur Heuproduktion bewirtschaftet, um die Futterversorgung für die kalte Jahreszeit sicherzustellen.

Tierhaltung und Kultur in Kirgistan

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Ein deutlicher Kontrast zur Schweizer Situation zeigt sich bei Baatyrbek Akmatov, der mit seiner Familie im Dorf Kök-Sai in der Region Naryn im kirgisischen Hochgebirge lebt. Sein Betrieb ist auf eine extensive Tierhaltung ausgelegt, die rund vierhundert Merinoschafe, zweihundert Yaks und vierzig Pferde einer traditionellen kirgisischen Rasse umfasst. Akmatov ist besonders stolz auf seine weissen Yaks, die in Kirgistan eine seltene Besonderheit darstellen. Während die Merinoschafe primär der Wolle- und Fleischproduktion dienen, halten die Yaks vor allem für die Fleischversorgung. Die Zucht der traditionellen Pferderasse dient zudem dem Erhalt des kulturellen Erbes seiner Heimat. Die Bewirtschaftung der Weiden in Kirgistan erfolgt auf weitläufigen Gebieten, die mehr als tausend Hektar umfassen und grösstenteils der Gemeinde gehören. Akmatov pachtet die Nutzungsrechte für seine Herden, was eine flexible Anpassung an die natürlichen Gegebenheiten ermöglicht.

Vergleich der Weidesysteme und Herausforderungen

Die Unterschiede in der Tierhaltung spiegeln sich auch in den Weidesystemen wider. In den Schweizer Alpen ist die Sömmerung eng an den Jahresrhythmus gebunden, wobei die Tiere im Sommer auf höheren Weiden weiden und im Winter in die Talbetriebe zurückkehren. Bei Akmatov ist dies nur teilweise der Fall. Seine Merinoschafe kehren im Winter ins Tal zurück und benötigen dort Futterzufuhr. Yaks und Pferde hingegen bleiben das ganze Jahr über in den Bergen und finden ihre Nahrung auch im Winter selbst, oft ohne Stallungen oder Zufütterung. In Kirgistan versuchen lokale Weidekomitees, eine Übernutzung der gemeinsamen Flächen zu verhindern, indem sie die Tierbestände an die natürlichen Bedingungen anpassen. Akmatov engagiert sich aktiv für den Schutz der Landschaften und initiierte 2019 sogenannte Micro Nature Reserves, kleinräumige Schutzgebiete zur Regeneration empfindlicher Weideflächen. In der Schweiz stellt sich die Lage teilweise umgekehrt dar. Misael Peter berichtete von Schwierigkeiten, genügend Schafe für die Sömmerung zu finden. Während in Kirgistan der Druck durch hohe Tierbestände ein Problem sein kann, führt eine zu geringe Beweidung in den Schweizer Alpen zur Verbuschung und Verwaldung der Flächen. Dieser Vergleich zeigt die komplexe Balance zwischen Tierhaltung, Kulturlandschaftspflege und ökologischer Nachhaltigkeit in beiden Regionen.