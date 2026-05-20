According to Bloomberg, the similarities between the two ceremonies, which took place in the Grand Hall of the People, were limited only to a robed rug, a military band, twenty-one gunshots, and schoolchildren waving flags. At Putin's visit, US flags were replaced with Russian ones, otherwise, the ceremonies conducted for the two presidents were almost identical.

China's President Xi Jinping received Russian President Vladimir Putin in a grand ceremony in Peking, with a noticeable difference - women were seated at the negotiation table.

This deviation from the diplomatic protocol on a high level could be interpreted as a reference to the game 'Finde die Unterschiede' played in Beijing. For both heads of state, red carpets were rolled out at the airport, but differences were noticeable during the official greeting. While China's Foreign Minister Wang Yi greeted Russian President Vladimir Putin, Chinese Vice President Han Zheng greeted US President Donald Trump, who is considered a rare guest due to his lower frequency of visits.

Putin, on the other hand, has visited China over 20 times during his more than 25-year tenure, making him a frequent visitor





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

International Relations Xi Jinping Donald Trump Vladimir Putin Ceremony Red Carpet Uniforms Delegation Hand Shaking Women Differences Protocol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China-Präsident Xi Jinping sei gesagt haben, Putin könnte die Invasion der Ukraine bereuenXi Jinping habe ein solch eindeutiges Statement zu Putin und seinem Krieg erstmals geäussert, bevor Putin selbst ankam, um ein Gipfeltreffen mit Xi zu einem zweitägigen Treffen in Peking abzuhalten.

Read more »

Xi Jinping empfängt Putin in PekingIn dem Treffen stehen Gespräche über die Beziehungen zwischen China und Russland, sowie internationale und regionale Fragen auf der Agenda. Insgesamt sollen rund 40 bilaterale Dokumente unterzeichnet werden.

Read more »

Xi Jinping empfängt Putin: Militärische Ehren und rotem TeppichDie chinesische Staats- und Parteichefin Xi Jinping hat den russischen Staatschef Wladimir Putin mit militärischen Ehren und rotem Teppich empfangen, wenige Tage nach US-Präsident Donald Trumps China-Besuch. Gespräche über internationale und regionale Fragen stehen im Mittelpunkt des Treffens.

Read more »

Staatsoberhäupter Xi Jinping und Wladimir Putin lassen ihre Grenzenlose Freundschaft demonstrierenDie westlichen Analysten analysieren den Besuch von Donald Trump in Peking, während Xi Jinping und Wladimir Putin ihre 'grenzenlose Freundschaft' betonten. Das Treffen sei als Fundament für eine multipolare Ära in Staatsmedien gefeiert worden.

Read more »