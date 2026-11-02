Xherdan Shaqiri lässt Luxusvilla in Rheinfelden bauen

Xherdan Shaqiri baut seine Luxusvilla in Rheinfelden AG. Nach jahrelangem Rechtsstreit ist das Bauprojekt am Birkenweg 5 rechtskräftig genehmigt.

Xherdan Shaqiri hält an seinen Plänen für eine Luxusvilla in Rheinfelden im Kanton Aargau fest. Das Bauprojekt am Birkenweg 5 ist seit Ende 2025 rechtskräftig genehmigt. Ein konkreter Baubeginn wurde jedoch noch nicht öffentlich gemacht. Der 35-jährige Kapitän des FC Basel bestätigt weiterhin seine Absicht, das Grundstück zu bebauen.

Rechtskraft der Baubewilligung bestätigt

Der lange Rechtsstreit um das Anwesen hat nun ein definitives Ende gefunden. Das Verwaltungsgericht hat die Baubewilligung im Oktober 2025 erneut erteilt. Roger Erdin, der Stadtschreiber von Rheinfelden, bestätigte dieser Medienplattform, dass das Bauvorhaben seit Ende 2025 mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts bewilligt sei. Zur weiteren Realisierung gibt es seitens der Stadt keine aktuellen Informationen. Obwohl das Grundstück am Kapuzinerberg seit der Rechtskraft nicht leer steht, wurde noch kein Abbruch des alten Hauses eingeleitet.

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Ursprung des Konflikts und Gerichtsurteile

Die Geschichte um die Villa sorgte bereits im März 2021 für große Schlagzeilen. Zu diesem Zeitpunkt war Shaqiri noch Spieler bei Liverpool. Die ursprünglich geplante 270 Quadratmeter große Villa sollte mit einem Pool, einem Jacuzzi, einer Pergola, vier Terrassen und einem Balkon ausgestattet sein. Die geschätzten Kosten beliefen sich im ursprünglichen Gesuch auf rund 2,8 Millionen Franken. Die Anwohner wehrten sich gegen den Schattenwurf, Lichtemissionen und die geplante Optik. Die Stadt Rheinfelden hatte das Projekt zwar 2022 angepasst und bewilligt, das Verwaltungsgericht hob diese Entscheidung Anfang 2024 jedoch wieder auf.

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Bedingungen für den Bau des Hauses

Shaqiri zog daraufhin vor das Bundesgericht und erhielt im März 2025 Recht. Im zweiten Verfahren gab das Aargauer Verwaltungsgericht im Oktober 2025 schließlich grünes Licht. Die Genehmigung ist jedoch mit einer wichtigen Bedingung verbunden. An allen Fenstern, einschließlich derjenigen im Treppenhaus, müssen Storen montiert werden. Diese Maßnahme soll mögliche Lichtemissionen eindämmen und die Interessen der Nachbarn wahren. Ein früherer Nachbar, der an dem Konflikt beteiligt war, wohnt offenbar nicht mehr in der unmittelbaren Gegend.

Wohnsituation und Zukunft in der Region

Ob Shaqiri später selbst in Rheinfelden wohnen wird, bleibt ungewiss. Laut der Medienabteilung des FC Basel lebt der Fußballstar derzeit in Kaiseraugst. Er bewohnt dort im selben Mehrfamilienhaus wie seine Eltern eine eigene Wohnung. Shaqiri zeigte sich gegenüber dem Club unumwunden, dass er weiterhin an den Plänen für das luxuriöse Einfamilienhaus festhält. Er äußerte sich jedoch nicht zum genauen Zeitplan für den Beginn der Bauarbeiten auf dem Grundstück am Birkenweg 5.