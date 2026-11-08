Xhaka verlässt das Feld nach vier Minuten: Verletzungssorgen vor Länderspiel in Slowenien

Granit Xhaka muss bei Sunderland früh ausgewechselt werden. Die Nationalmannschaft wartet. Sunderland gewinnt doch gegen Chelsea durch Elfmeter.

Der Sonntagsspitzentag in der Premier League war für Granit Xhaka und seinen Verein Sunderland von einer dramatischen Wendung geprägt, die nicht mit den erhofften drei Punkten endete, aber dennoch einen wichtigen moralischen Sieg darstellte.

Der schweizerische Kapitän der Black Cats stand in der Begegnung gegen den FC Chelsea nur kurz auf dem Platz, bevor er bereits nach vier Minuten aufgrund einer Verletzung das Feld verlassen musste. Als Xhaka den Rasen verließ, war deutlich an seinem schmerzverzerrten Gesichtsausdruck zu erkennen, dass es sich um einen ernsten Vorfall handelte. Seine Mannschaftskameraden zeigten sofort menschliche Wärme und kümmerten sich bestürzt um ihren Kapitän, während die Spielunterbrechung für Unruhe auf dem Spielfeld sorgte.

Also read Bundesliga und Nationalteam: Xhaka und Neuer verletzt, Kompany auf dem Weg zurück

Verletzung von Granit Xhaka

Bislang gibt es keine genauen Informationen darüber, um welche Art von Verletzung es sich genau handelt. Ob es sich um eine Muskelzerrung, einen Muskelfaserriss oder sogar ein tiefergehendes Problem handelt, bleibt abzuwarten. Die medizinische Betreuung vor Ort deutete darauf hin, dass der Mittelfeldspieler nicht mehr fortsetzen konnte, was für Sunderland einen großen Verlust darstellte, da Xhaka nicht nur eine taktische, sondern auch eine Führungspersönlichkeit im Team ist.

Advertisement

Besonders besorgniserregend ist der zeitliche Aspekt, da Xhaka bereits am Montag in der Schweiz erwartet wird. Dort wird er in den Kader der Schweizer Nationalmannschaft einberufen, die am Freitag in der Nations League im Auswärtsspiel gegen Slowenien antritt. Trainer Murat Yakin und das medizinische Personal der Nationalmannschaft werden die Verletzungslage Xhakas nun intensiv überwachen, um zu entscheiden, ob der Mittelfeldspieler für das wichtige Länderspiel am Wochenende fit sein wird.

Nationalmannschaft und Slowenien

Eine Teilnahme ist aktuell nicht ausgeschlossen, aber auch nicht gesichert, was die Vorfreude auf das Spiel im Ausland etwas trüben könnte.