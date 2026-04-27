Xavi Simons fällt mit Kreuzbandriss für die WM aus – «Ich bin untröstlich»

Der niederländische Nationalspieler Xavi Simons muss aufgrund eines Kreuzbandrisses die Fußball-Weltmeisterschaft verpassen. Der 23-Jährige äußerte sich emotional auf Instagram und sprach von einer schweren Enttäuschung. Die Verletzung ist ein schwerer Schlag für Tottenham Hotspur und die niederländische Nationalmannschaft.

Nach den bereits bekannten Ausfällen von Serge Gnabry und Hugo Ekitiké muss die Fußball -Weltmeisterschaft in diesem Sommer auf einen weiteren Star verzichten. Der niederländische Nationalspieler Xavi Simons hat auf Instagram mitgeteilt, dass er aufgrund eines Kreuzbandriss es nicht am Turnier teilnehmen kann.

In einem emotionalen Post schrieb der 23-Jährige: «Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genau so an. Meine Saison ist jäh zu Ende gegangen, und ich versuche gerade, das zu verarbeiten. Ehrlich gesagt, bin ich untröstlich. Nichts davon ergibt einen Sinn.

» Simons hatte sich die schwere Verletzung beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur gegen die Wolverhampton Wanderers am vergangenen Samstag zugezogen.

«Alles, was ich wollte, war, für meine Mannschaft zu kämpfen, und nun wurde mir diese Möglichkeit genommen … zusammen mit der Weltmeisterschaft», erklärte der Offensivspieler weiter. «Die Chance, mein Land diesen Sommer zu vertreten … einfach weg. » Simons, der im Sommer von RB Leipzig zu den Spurs nach London gewechselt war, hat für die Niederlande bereits 34 Länderspiele bestritten und dabei sechs Tore erzielt.

«Ich werde diesen Weg nun gehen, geleitet vom Glauben, mit Kraft, mit Durchhaltevermögen und mit Zuversicht, während ich die Tage zähle, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann», betonte er. Die Verletzung ist ein schwerer Schlag für Tottenham, das im Abstiegskampf der Premier League steckt und nun auf Simons im Endspurt verzichten muss. Simons' Ausfall ist ein weiterer Rückschlag für die niederländische Nationalmannschaft, die bereits mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hat.

Die WM in Katar wird für den talentierten Offensivspieler nun eine große Enttäuschung sein, da er sich auf eine starke Saison vorbereitet hatte. Die Fans und Kollegen zeigen dem Spieler bereits viel Unterstützung und wünschen ihm eine schnelle Genesung. Simons selbst bleibt optimistisch und will mit harter Arbeit zurück auf den Platz finden. Die Verletzung zeigt einmal mehr, wie schnell sich das Schicksal im Fußball ändern kann und wie wichtig es ist, jeden Moment auf dem Platz zu schätzen





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