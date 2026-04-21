Wunderbare Rückkehr nach Branddrama: Tahirys Dos Santos unterschreibt Profivertrag

Nachdem er seine Freundin aus einer brennenden Bar gerettet hat, unterschreibt der 19-jährige Tahirys Dos Santos seinen ersten Profivertrag beim FC Metz.

Der junge Fussball profi Tahirys Dos Santos hat in seinem Leben bereits Herausforderungen bewältigt, die weit über das sportliche Geschehen hinausgehen. Der 19-jährige Verteidiger, der seit seiner frühesten Kindheit beim FC Metz ausgebildet wurde, unterzeichnete nun seinen ersten offiziellen Profivertrag, der ihn bis ins Jahr 2027 an den französischen Erstligisten bindet.

Doch hinter dieser sportlichen Nachricht verbirgt sich eine Geschichte von aussergewöhnlichem Mut und dramatischem Überlebenskampf. Im vergangenen Jahr geriet Dos Santos in die verheerende Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation im schweizerischen Crans-Montana. Als das Feuer ausbrach, schaffte es der junge Athlet zunächst aus dem brennenden Gebäude in die Sicherheit des Freien. Doch in einer heldenhaften Reaktion realisierte er, dass seine Freundin noch in den Flammen gefangen war. Ohne einen Moment zu zögern, kehrte er in das brennende Lokal zurück, um sie zu retten. Bei dieser lebensgefährlichen Rettungsaktion erlitt er schwere Brandverletzungen an rund 30 Prozent seines Körpers. Die darauffolgende Zeit war von schmerzhaften medizinischen Eingriffen und einer monatelangen Trennung von seiner Partnerin geprägt, da beide aufgrund ihrer schweren Verletzungen intensivmedizinisch betreut werden mussten. Nach der Vertragsunterzeichnung am vergangenen Montag reflektierte der Defensivspieler über den langen und beschwerlichen Weg zurück in den Profifussball. Er betonte, dass dieser erste Profivertrag für ihn nicht nur der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit und persönlicher Opfer ist, sondern auch ein symbolisches Zeichen des Überlebens darstellt. Die Zeit im Krankenhaus habe ihn charakterlich massiv gestärkt und ihm die tiefe Erkenntnis vermittelt, niemals aufzugeben, egal wie aussichtslos eine Situation erscheinen mag. Schon am 11. April dieses Jahres feierte Dos Santos sein beeindruckendes Pflichtspiel-Comeback in der zweiten Mannschaft des FC Metz. Seine Karriere beim Verein begann bereits in der U9, und er hatte sich schon vor dem tragischen Vorfall als Captain der zweiten Mannschaft etabliert sowie regelmässig mit der Profimannschaft trainiert. Sein Potenzial blieb den Verantwortlichen nie verborgen, und er stand bereits im Dezember 2025 im Kader der ersten Mannschaft für ein Cupspiel, auch wenn ein Einsatz damals noch ausblieb. Die sportliche Lage beim FC Metz ist derzeit äusserst angespannt, da der Verein vier Spieltage vor Saisonschluss auf dem letzten Tabellenplatz der Ligue 1 steht und verzweifelt gegen den drohenden Abstieg kämpft. Dennoch blickt Dos Santos optimistisch in die Zukunft, wohlwissend, dass er bereits die schwierigsten Kämpfe seines Lebens gewonnen hat. Mit Wurzeln, die bis nach Kambodscha und auf die Kapverden zurückreichen, verkörpert er eine bemerkenswerte mentale Stärke, die ihn sowohl auf dem Rasen als auch abseits davon auszeichnet. Während der Verein nun alle Kräfte für das sportliche Überleben bündelt, gilt der Fokus des jungen Talents nun voll und ganz seiner weiteren Entwicklung. Die Fans des FC Metz hoffen, dass ihr mutiger Youngster bald den Sprung in die Startelf schafft und dort ebenso entschlossen auftritt, wie er es bei seiner Rettungsaktion in Crans-Montana bewiesen hat. Für Dos Santos selbst ist jeder Tag auf dem Trainingsplatz nun ein Geschenk und ein weiterer Schritt in ein neues Kapitel, in dem er sportliche Erfolge feiern möchte, nachdem er bereits den ultimativen menschlichen Sieg über das Schicksal errungen hat





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