WTA Chennai: Simona Waltert gewinnt, Jil Teichmann verabschiedet sich

Simona Waltert setzt sich in Chennai durch, während Jil Teichmann ausscheidet. Naïma Karamoko nominiert für Billie Jean King Cup als Ersatz für Belinda Bencic.

Simona Waltert hat am frühen Morgen ihren Auftakt bei den WTA-Tennisturnieren in Chennai unter Beweis gestellt. Die 25-jährige Schweizerin besiegte die Lokalmatadorin Sahaja Yamalapalli klar in drei Sätzen und zieht damit in die nächste Runde ein. Der Sieg fiel nach einem knappen Kampf, der fast drei Stunden dauerte und die Nerven der Zuschauer stark belastete.

Simona Waltert besiegt Favoritin im Dreisatzduell

Um 1:55 Uhr morgens schaffte es Waltert, die als klare Favoritin in das Match ging, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Nach 2:57 Stunden Spielzeit stand das Endergebnis von 6:4, 3:6 und 6:3. Die erste Setzpause nutzte sie konsequent, um einen Vorsprung herauszuspielen. Im zweiten Satz gab Yamalapalli stark zurück und entschied die Partie für sich, bevor Waltert im dritten Satz die Partie endgültig entschied.

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Die folgende Begegnung wird für Waltert ebenfalls eine anspruchsvolle Herausforderung. Sie trifft am nächsten Tag auf Lucrezia Stefanini aus Italien. Stefanini ist in der Weltrangliste auf Platz 117 geführt und stellt damit eine ernsthafte Hürde dar. Die Schweizerin muss sich auf ein aggressives Spiel ihrer Gegnerin einstellen, um den Turnierfortschritt zu sichern.

Jil Teichmann scheitert früh am Aufschlag von Garland

Ein anderes Bild bot sich bei der Begegnung von Jil Teichmann, die bereits am ersten Tag der Turniers ausschied. Die WTA 147 unterlag der Taiwanesin Joanna Garland mit 3:6 und 4:6. Teichmann konnte in beiden Sätzen keinen einzigen Aufschlag erfolgreich halten. Direkt bei der ersten Gelegenheit ihres Aufschlags gab sie die Punkte ab, was den Grund für die Niederlage darstellt.

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Dieses Debakel ist besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Verfassung von Teichmann zu betrachten. Sie war erst vergangene Woche nach einer längeren Auszeit auf die WTA-Tour zurückgekehrt. Die kurze Zeit seit der Rückkehr reichte offenbar nicht aus, um die nötige Stabilität auf der Aufschlaglinie zu finden. Die Niederlage bedeutet für Teichmann das vorzeitige Aus im indischen Wettbewerb.

Naïma Karamoko nominiert für Billie Jean King Cup

Parallel zu den Tennisspielen in Indien gab es Neuigkeiten aus der Schweizer Nationalmannschaft. Die Genferin Naïma Karamoko wurde zum ersten Mal für den Billie Jean King Cup nominiert. Sie ersetzt Belinda Bencic, die ihre Saison vorzeitig abbrechen musste. Diese Positionierung ist ein großer Schritt in der Karriere der 29-jährigen Karamoko, die bisher hauptsächlich im Doppel erfolgreich war.

Karamoko belegt aktuell den 99. Platz in der Doppelrangliste. Sie gilt als spezialisierte Doppelspielerin und bringt damit eine besondere Stärke in das Team. Die Nationalmannschaft wird am 21. und 22. November in Thailand antreten. Dort tritt sie gemeinsam mit Viktorija Golubic, Simona Waltert, Jil Teichmann und Susan Bandecchi auf dem Platz.

Teamkonstellation und Aufgabenverteilung in Thailand

Die Aufstellung für das Team in Thailand ist nun vollständig. Neben der neuen Nominierung von Karamoko bleiben die etablierten Spielerinnen im Kader. Die Zusammenarbeit zwischen den spezialisierten Doppelspielern und den Einzelkämpfern wie Waltert und Teichmann wird entscheidend sein. Die Vorbereitungen auf die Begegnungen in Thailand haben bereits begonnen.

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Die Leistungen der einzelnen Spielerinnen in den vergangenen Wochen fließen direkt in die Auswahlentscheidungen ein. Während Waltert und Teichmann aktuell im WTA-Challenge-Modus in Asien unterwegs sind, bereitet sich Karamoko auf den Mannschaftskampf vor. Die Mischung aus Erfahrung und junger Dynamik soll das Schweizer Team stark machen.