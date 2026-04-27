WSL 2.7.3: Fokus auf Stabilität und Fehlerbehebung – Version 2.8 in Arbeit

Das neueste Update für das Windows Subsystem for Linux (WSL) bringt keine neuen Funktionen, sondern konzentriert sich auf Fehlerkorrekturen und Detailverbesserungen. Die Entwicklung von WSL 2.8.x ist bereits gestartet und wird als Open Source auf Github zur Verfügung gestellt.

Das Windows Subsystem for Linux ( WSL ) hat ein bedeutendes Update erhalten, Version 2.7.3, das sich jedoch primär auf die Verbesserung der Stabilität und die Behebung von Fehlern konzentriert.

Dieses Maintenance Update bringt keine neuen Funktionen mit sich, sondern adressiert eine Vielzahl von Problemen und implementiert Detailverbesserungen, die in den Release Notes auf Github dokumentiert sind. Nutzer, die auf neue Features hoffen, müssen sich auf die zukünftige Version 2.8.x gedulden, an der die Entwickler bereits arbeiten, welche jedoch derzeit nur als Source Code verfügbar ist. Die Aktualisierung umfasst mehrere wichtige Änderungen. WSL.

DeviceHost wurde auf Version 1.2.14-0 aktualisiert, was die Kompatibilität und Leistung verbessert. Die Validierung von NuGet-Pfaden in der NuGet-Stage-Pipeline wurde korrigiert, um sicherzustellen, dass die korrekten Abhängigkeiten geladen werden. Doppelte DNS-Testabdeckung wurde entfernt, um die Testeffizienz zu steigern, und es gibt nun Unterstützung für ARM64-Testdistributionen, was die Flexibilität des WSL erhöht. Bei der Verwendung des --uninstall-Parameters mit zusätzlichen Argumenten wird nun eine aussagekräftige Fehlermeldung angezeigt, und der Admin-Schutz für Shadow-Admin-Szenarien wurde verbessert, um die Sicherheit zu erhöhen.

Das Network-Modul virtio wurde so angepasst, dass es wieder das vorherige DNS-Verhalten verwendet, was die Netzwerkkompatibilität verbessern kann. Darüber hinaus werden Neustarts, die durch MSI-Installer während Store-Updates ausgelöst werden, nun unterdrückt, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Insgesamt zielt dieses Update darauf ab, die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit des WSL zu erhöhen. Die Entwicklung des Windows Subsystem for Linux ist ein fortlaufender Prozess, der von Microsoft kontinuierlich vorangetrieben wird.

In jüngster Zeit gab es weitere wichtige Entwicklungen. Vor knapp zehn Jahren vorgestellt, wurde WSL nun als Open Source auf Github verfügbar gestellt, was die Community-Beteiligung und die Entwicklung neuer Funktionen fördert. Ubuntu war die erste Linux-Distribution, die in Microsofts neuer tar-Architektur verfügbar wurde, was den Verzicht auf den Microsoft Store ermöglicht und eine individuelle Anpassung der Images erlaubt. Zuvor hatte WSL bereits ein verbessertes Speichermanagement und eine grafische Oberfläche zur Konfiguration erhalten.

Diese Fortschritte zeigen das Engagement von Microsoft für die Weiterentwicklung des WSL und die Bereitstellung einer leistungsstarken und flexiblen Linux-Umgebung unter Windows. Parallel dazu werden auch andere Bereiche der digitalen Arbeitswelt weiterentwickelt, wie beispielsweise Meetingraumlösungen, MDM-Plattformen und die Implementierung des Cyber Resilience Act, die alle darauf abzielen, die Produktivität, Sicherheit und Effizienz in Unternehmen zu steigern. Die Herausforderung besteht darin, diese neuen Technologien effektiv in bestehende Prozesse zu integrieren und die Vorteile voll auszuschöpfen.

Viele Unternehmen erkennen, dass ein tiefes Verständnis der eigenen Prozesse entscheidend ist, um die Investitionen in digitale Technologien optimal zu nutzen





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