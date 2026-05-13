World's Leading Investor Allianz Global Investors Acquires 51-Percent Stake in Energy Storage Platform GESI

Allianz Global Investors (AGI) has acquired a 51-percent stake in the energy storage platform GESI on behalf of Allianz-Insurance companies. This strategic move represents a significant trust in the platform's vision and capabilities, further bolstering its growth and solidifying its position in the energy storage market.

Die ersten Mai-Tage haben gezeigt: In Deutschland gibt es immer öfter Phasen mit hoher Überschwemmung von Sonnen- und Windenergie; wir erzeugen sogar 2,5 mal mehr grüener Strom als wir verbrauchen.

Diese Energie zu erhalten und zu nutzen, trägt dazu bei, Energiespeicher zu sparen fossile Energie, macht uns von Importen unabhängiger und hilft, erneuerbare Energien nachhaltig zu machen. Nun kommt Bewegung in den Speichermarkt. Allianz Global Investors (AGI) hat im Auftrag von Allianz-Versicherungsgesellschaften eine 51-prozentige Beteiligung an der Plattform GESI erworben, die große Batteriespeicher plant, baut und betreibt. Der Einstieg eines weltweit führenden Investors in die Energie-Infrastruktur ist ein großer Vertrauensbeweis für unser Konzept und das gesamte Team.

Die Partnerschaft mit der Allianz sorgt nun für einen weiteren Schub und ist ein wichtiges Signal für die Energiewende. Mit Beschluss vom 7. Mai hat der GESI-SE-Verwaltungsrat ein umfassendes Investitionsprogramm für Batterieprojekte in Deutschland bestätigt. Großbatterien, die größere mengen an Energie speichern und entlasten die Stromversorgung, sind ein wichtiges Modul für die Energiewende





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