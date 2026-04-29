World Relays in Gaborone: Qualifikation für die WM und Premiere der World Ultimate Championships

Die World Relays 2026 in Gaborone, Botswana, bieten den besten Sprintnationen die Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaften 2027 in Peking zu qualifizieren. Swiss Athletics schickt ein starkes Team ins Rennen, um sich die begehrten Startplätze zu sichern und bei den World Ultimate Championships in Budapest vertreten zu sein.

Die besten Sprint nationen der Welt treffen sich am kommenden Wochenende, dem 2. und 3. Mai 2026, in Gaborone , Botswana , zu den World Relays . Diese Veranstaltung ist von besonderer Bedeutung, da sie nicht nur eine spannende Demonstration von Sprint talent darstellt, sondern auch eine entscheidende Qualifikation smöglichkeit für die Weltmeisterschaften 2027 in Peking bietet.

Zum ersten Mal werden die World Relays auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen, was eine historische Dimension hinzufügt. In sechs verschiedenen Disziplinen – 4x100 Meter und 4x400 Meter für Frauen, Männer und Mixed-Teams – werden insgesamt 24 Staffeln um die begehrten zwölf direkten Startplätze für die Weltmeisterschaften kämpfen. Die verbleibenden vier Plätze werden anhand des Weltranglistensystems vergeben, was die Bedeutung einer starken Leistung in Gaborone noch unterstreicht. Neben der Qualifikation für die Weltmeisterschaften stehen auch die World Ultimate Championships im Fokus.

Die sechs besten Mixed-Teams über 4x100 Meter und 4x400 Meter qualifizieren sich für diese Premiere-Veranstaltung, die vom 11. bis 13. September 2026 in Budapest stattfinden wird. Die World Ultimate Championships versprechen eine weitere Plattform für die Präsentation von Sprinttalent und die Förderung des Staffelrennens. Swiss Athletics hat ein starkes Team nach Gaborone entsandt, das in allen vier Disziplinen vertreten ist: 4x100 Meter Frauen und Mixed sowie 4x400 Meter Frauen und Männer.

Besonders hervorzuheben ist der Anspruch der Frauenstaffel über 4x100 Meter, sich zum neunten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren – eine beeindruckende Serie, die die Kontinuität und das hohe Niveau des Schweizer Sprintteams unterstreicht. Die 4x400-Meter-Frauenstaffel strebt ihrerseits die fünfte WM-Teilnahme in Folge an. Die Mixed-Disziplin 4x100 Meter steht nach ihrer Einführung im Jahr 2025 in Guangzhou (China) zum zweiten Mal auf dem Programm der World Relays und verspricht zusätzliche Spannung und Wettbewerb.

Im Vergleich zur ursprünglichen Teamselektion hat Swiss Athletics einige Anpassungen vorgenommen. Bradley Lestrade, Géraldine Frey-Di Tizio, Natacha Kouni und Aline Yuille wurden durch Felix Svensson, Melissa Gutschmidt, Soraya Becerra und Karin Disch ersetzt. Diese Änderungen spiegeln die laufende Bewertung der Athletenform und die strategische Ausrichtung des Teams wider.

Das Schweizer Team für die World Relays in Gaborone setzt sich wie folgt zusammen: Bei den Männern treten Enrico Güntert, Ricky Petrucciani und Felix Svensson in der 4x100-Meter-Mixed-Staffel an, während Julien Bonvin, Dany Brand, Alex Dupinet, Vincent Gendre und Lionel Spitz in der 4x400-Meter-Staffel starten. Bei den Frauen sind Soraya Becerra, Céline Bürgi, Ajla Del Ponte, Melissa Gutschmidt, Fabienne Hoenke, Salomé Kora, Léonie Pointet und Chloé Rabac für die 4x100-Meter- und Mixed-Staffeln nominiert.

Die 4x400-Meter-Frauenstaffel wird durch Iris Caligiuri, Karin Disch, Annina Fahr, Salome Hüsler und Kaya Simasotchi verstärkt. Die World Relays in Gaborone versprechen ein aufregendes Wochenende voller schneller Läufe und spannender Wettkämpfe, bei denen die Athleten um die begehrten Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaften und die World Ultimate Championships kämpfen werden. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Sprintsports in Afrika und weltweit





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