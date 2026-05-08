World Food Crisis Report 2026: Armed Conflicts, Droughts and Reduced Humanitarian Aid Drive Up Hunger

The World Food Crisis Report 2026 warns that armed conflicts, droughts, and reduced humanitarian aid are exacerbating food insecurity, particularly in vulnerable countries. The report highlights that acute food insecurity has doubled in the past ten years, affecting 266 million people in 74 countries, primarily due to the increase in conflicts and prolonged humanitarian crises worldwide.

Der Weltbericht über Nahrungsmittelkrisen 2026 warnt, dass bewaffnete Konflikte, Dürren und stark gekürzte Hilfsgelder die Ernährungsunsicherheit weiter verschärfen, insbesondere in fragilen Staaten. Akute Ernährungsunsicherheit hat sich innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt, und die Zahl der von akuter Ernährungsunsicherheit betroffenen Menschen hat sich von 105 Millionen in 48 Ländern im Jahr 2016 auf 266 Millionen in 74 Ländern im Jahr 2025 erhöht.

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Zunahme von Konflikten und die Verlängerung humanitärer Krisen zurückzuführen.

"Akute Ernährungsunsicherheit verbessert sich nicht. Sie verfestigt sich, konzentriert sich und wird vorhersehbarer", sagt die stellvertretende Generaldirektorin der FAO, Beth Bechdol





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