World Class Cannabis Business Europe 2026: Exklusives Closed-Door-Event für Entscheidungsträger in Frankfurt

Die zehnte Auflage der World Class Cannabis Business Europe findet am 19. und 20. Mai 2026 in Frankfurt am Main statt. Das exklusive Closed-Door-Event richtet sich an 200 Senior-Executives aus 150 Unternehmen der Medizinalcannabis-Branche und bietet vertiefte Networking-Möglichkeiten, Fallstudien und Round Tables. Im Fokus stehen Themen wie Konsolidierung, Importlogistik und Compliance nach BGH-Werbeurteilen.

Während die ICBC Berlin im April mit einem großen Branchen-Get-Together die Massen anzog, setzt die zehnte Auflage der World Class Cannabis Business Europe (WCCBE) am 19. und 20.

Mai 2026 in Frankfurt am Main auf ein exklusives Closed-Door-Format. Das Event richtet sich gezielt an 200 Senior-Executives aus 150 Unternehmen, die nicht nur Visitenkarten tauschen, sondern Verträge abschließen. Die Konferenz findet zu einer Zeit statt, in der der europäische Medizinalcannabis-Markt im Umbruch steckt. Deutschland wird laut Prohibition-Partners-Daten 2026 mehr als die Hälfte der europäischen Medizinalcannabis-Importe abwickeln und gilt als Drehscheibe für die globale Versorgung.

Gleichzeitig bremst die aktuelle Marktdynamik durch BGH-Werbeurteile, Diskussionen um die GKV-Erstattung und den Referentenentwurf zum Medizinal-Cannabisgesetz. Genau in diesem Spannungsfeld positioniert sich die WCCBE. Statt Massenveranstaltungen und aufwendiger Stände bietet die Veranstaltung zwei Tage mit Fallstudien, Round Tables und vertieften Networking-Slots im Leonardo Hotel Frankfurt City South. Die Sprecherliste der WCCBE liest sich wie ein Who’s Who der DACH-relevanten Lieferketten.

Torsten Greif, Managing Partner von Four 20 Pharma, das kürzlich vollständig von Curaleaf übernommen wurde, wird vertreten sein. Auch Marcus Reussmann, Vertriebsdirektor von Aurora Europe, ist dabei. Das kanadische Unternehmen hat zuletzt einen Rekordanteil seiner Cannabis-Blütenexporte nach Deutschland umgeleitet. Canopy Growth schickt seinen Senior Vice President Andrew Bevan.

Weitere Teilnehmer kommen aus den Bereichen Pharma-Logistik, Importlizenz-Beratung und Investmentbanking. Die Veranstaltung vereint damit die Akteure, die den Übergang vom Hype-Zyklus zur regulierten Pharma-Realität gestalten müssen. Frankfurt als Veranstaltungsort ist strategisch gewählt: Die Stadt ist nicht nur ein Logistikdrehkreuz für Pharma-Importe, sondern beherbergt auch das Paul-Ehrlich-Institut und eine dichte Anwaltskanzlei-Szene.

Zudem liegen Apotheken-Großhändler in unmittelbarer Nähe, und die kürzlich beendete ICBC-Saison in Berlin ist noch in Erinnerung. Die Tickets kosten zwischen 499 Euro für den Conference Pass und 1.999 Euro für Berater, Investoren und Service-Provider ohne direkten Cannabisbezug. Das Programm der WCCBE konzentriert sich auf drei zentrale Themenbereiche.

Erstens die Konsolidierungswelle nach dem BGH-Urteil, Insolvenzen und der jüngsten Übernahmewelle, bei der Curaleaf Four 20 Pharma vollständig übernahm und Organigram die Sanity Group bis zu einer Bewertung von 250 Millionen Euro einkaufte. Zweitens die Importseiten-Logistik, da Länder wie Jersey, Spanien und Portugal als neue EU-GMP-Hubs die deutschen Bedarfe ergänzen sollen. Drittens das Compliance-Management nach den drei BGH-Werbeurteilen vom März 2026, die das Heilmittelwerbegesetz auf Telemedizin-Plattformen anwenden. Ergänzt wird das Programm durch Round Tables zu Marktstudien, Patientenversorgung und Apothekendialog.

Die Veranstalter betonen einen stärkeren Fokus auf den deutschen Markt als in den Vorjahren. Die zehnte Edition der WCCBE findet am 19. und 20. Mai 2026 im Leonardo Hotel Frankfurt City South statt. Veranstalter ist die Plattform World Class Business Leaders, vertreten durch Cannabis Events Lead Darius Zheng.

Die Zielgruppe umfasst Senior-Executives aus rund 150 Unternehmen der europäischen Medizinalcannabis-, CBD- und Hanf-Branche, darunter Entscheidungsträger aus Produktion, Vertrieb, Apothekenketten, Recht und Investment. Während andere Events wie die ICBC und die CannaTrade auf Tausende Besucher und große Ausstellerflächen setzen, bleibt die WCCBE bewusst klein und exklusiv mit 200 Teilnehmenden, kuratierten Round Tables und einem komprimierten Zwei-Tage-Programm, das auf Networking-Tiefe statt Reichweite setzt.

Der reguläre Conference Pass startet bei 499 Euro, während Berater, Investoren und Lösungsanbieter ohne direkten Cannabisbezug 1.999 Euro zahlen. Frühbucher-Rabatte werden über die Veranstalter-Website kommuniziert. Torsten Greif von Four 20 Pharma in Paderborn und Marcus Reussmann von Aurora Europe sind die zentralen DACH-Stimmen, die die deutsche Versorgung mit medizinischem Cannabis maßgeblich prägen





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