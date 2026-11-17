Kanton und Gemeinde Allschwil beraten über die Zukunft des Dorfplatzes. Das Tram bleibt, doch die geplante Aufwertung des Dorfkerns erfordert weitere Klärungsschritte.

Der Kanton Basel-Landschaft, die Gemeinde Allschwil sowie zahlreiche Betroffene haben am Freitag, 6. November 2026, die Zukunft des zentralen Dorfplatzes von Allschwil erörtert. Bei diesem Workshop zur Stadtentwicklung stand die Abwägung zwischen der Aufenthaltsqualität im Dorfkern und den strikten Anforderungen des öffentlichen Verkehrs im Mittelpunkt. Obwohl eine endgültige bauliche Lösung für den historischen Platz noch aussteht, besteht nun absolute Einigkeit darüber, dass das Tram am Dorfplatz verbleibt und nicht abgezogen wird.

Verkehr und Aufenthaltsqualität im Spannungsfeld

Die anstehende Erneuerung der Gleisanlagen wird vom Kanton und der Gemeinde als wichtige Chance genutzt, um die Struktur des Dorfkerns von Allschwil insgesamt aufzuwerten. Rund 25 Vertreterinnen und Vertreter aus den Behörden, der Verwaltung, der lokalen Gewerbeschaft, der Nachbarschaft sowie der Arbeitsgruppe Dorfkern diskutierten im Rahmen dieses offenen Austausches die notwendigen Anpassungen. Der Dorfplatz dient nicht nur den Anwohnern als wichtiger Identifikationsort, sondern zieht auch Menschen aus den umliegenden Quartieren an, die dort Läden und Restaurants aufsuchen.

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Ein breiter Konsens ergab sich bezüglich der aktuellen Situation, dass der verfügbare Raum für Fussgängerinnen und Fussgänger zu stark begrenzt ist. Besonders für Menschen, die einen Rollstuhl oder einen Rollator nutzen, ist die Passierbarkeit des Platzes derzeit nur eingeschränkt möglich. Zudem wurde festgestellt, dass die Sicherheit beim Überqueren des Platzes verbessert werden muss. Die anwesenden Parteien einigten sich darauf, dass das aktuelle Verkehrsregime im Wesentlichen beibehalten werden soll, wenngleich vereinzelte Optimierungen in Betracht gezogen werden.

Offene Fragen zur Bushaltestelle und zum Projektumfang

Ein spezifischer Diskussionspunkt betraf die mögliche Verlagerung der Bushaltestelle, die sich aktuell in der Nähe des Brunnens auf dem Dorfplatz befindet. Ob eine solche Verschiebung praktikabel ist, muss aus betrieblicher und verkehrlicher Sicht noch intensiv geprüft werden. Darüber hinaus wurde der Bearbeitungsperimeter des Projekts debattiert. Während einige Teilnehmende aus Kanton und Gemeinde eine Erweiterung der Planungsfläche bis zur Haltestelle Gartenstrasse wünschten, wurde eine solche Ausdehnung nicht beschlossen.

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Die Begründung für den Verzicht auf eine Erweiterung liegt in der Komplexität des Vorhabens. Eine Ausweitung des Perimeters wäre mit hohem Aufwand verbunden und könnte die Projektierung um mehrere Jahre verzögern. Stattdessen existiert bereits ein separates kantonales Projekt, das aktuell geprüft wird. Dieses soll den Betrachtungsperimeter bis zum Dorfplatz erweitern, um eine engere Abstimmung zwischen der Planung am Platz und den übergeordneten kantonalen Vorhaben zu gewährleisten.

Kritik am Prozess und Ausblick auf die nächste Phase

Während des Workshops äusserten die Teilnehmenden auch deutliche Kritik an der Transparenz des bisherigen Planungsprozesses. Es wurde gefordert, klarer zu kommunizieren, welche Aspekte bereits gesetzt oder geprüft sind und welche Punkte noch bloße Ideen darstellen. Stephanie von Samson, die Leiterin des Tiefbauamts des Kantons Basel-Landschaft, brachte die Grundhaltung der Verantwortlichen auf den Punkt, indem sie betonte, dass eine Lösung, die nur auf dem Papier funktioniert, im Alltag nicht bestehen kann.

Ein fertiges Ergebnis ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, doch gilt es als wichtiges Ziel, Klarheit über die nächsten Schritte zu schaffen. Die Ergebnisse des extern moderierten Workshops fliesen nun in einen detaillierten Katalog von Klärungsfragen ein. Über den weiteren Fortgang werden der Kanton und die Gemeinde Allschwil die Öffentlichkeit laufend informieren. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse erwägt der Kanton Basel-Landschaft, die Planungsarbeiten am Dorfplatz wieder aufzunehmen.