Women's Super League in Aktiengesellschaft umgewandelt, Aktionäre für Absteiger

Die Women's Super League ist im Bestreben, die Karriere und die Entwicklung von Frauenfußball noch weiter zu verbessern. Daher wird die höchste Schweizer Liga der Frauenzählschützen nun schrittweise in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Die Women's Super League strebt nach einer weiteren Professionalisierung und Entwicklung und übergibt die höchste Schweizer Liga der Frauen schrittweise bis zum Sommer 2027 in eine Aktiengesellschaft .

Dabei werden die zehn Klubs ebenfalls als Aktionäre beteiligt sein und die Absteiger erhalten in jedem Saisonende ihre Anteile an die Aufsteiger. Der SFV behält weiterhin die sportliche Hoheit und die übergeordneten Verbandsaufgaben. Die Neuausrichtung basierte auf einer externen Analyse, da die Zuschauerzahl, Medienverträge und Sponsoren-Interesse im letzten Jahr signifikant angestiegen sind. Das Ziel ist eine professionellere, stärkere und nachhaltig entwickelte Super League, dazu sollen auch große Stadien verstärkt genutzt werden.

Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, sagte im Zuge der Medienkonferenz: «Die Zahlen zeigen ein wachsendes Interesse von Seiten der Zuschauer, der Medien und Sponsoren. Mit dieser neuen Struktur möchten wir einen zusätzlichen Impuls verleihen»





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