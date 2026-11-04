Wolfsregulierung in Graubünden: 19 Wölfe bis Ende Oktober erlegt

Bis Ende Oktober wurden in Graubünden 19 Wölfe erlegt, weitere 43 sind zur Wolfsregulierung freigegeben. Vergleichswerte für die Bewertung fehlen noch.

Das Bündner Amt für Jagd und Fischerei hat die neuesten Zahlen zur Wolfsregulierung im Kanton Graubünden veröffentlicht. Laut den Angaben der Behörde wurden bis Ende Oktober 19 Wölfe erlegt. Für weitere 43 Wölfe ist die Regulation noch freigegeben.

Im Oktober kamen zwei Abschüsse hinzu. Beide betrafen das Frisal-Rudel, das in der Region Surselva unterwegs ist. Die Zahlen zeigen damit den aktuellen Stand der Massnahmen im Herbst.

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So funktioniert die Wolfsregulation in Graubünden

Die Wolfsregulation im Kanton Graubünden umfasst den Abschuss von Wölfen, die für die Regulation freigegeben sind. Bis Ende Oktober wurden davon 19 Tiere erlegt, 43 weitere bleiben zur Regulation freigegeben. Im Oktober kamen damit zwei Abschüsse zur bisherigen Zahl hinzu.

Eine wichtige Voraussetzung ist die sogenannte Ansprache. Darunter versteht man die Identifizierung und Beurteilung des Tieres vor der Schussabgabe. Nur wenn ein Wolf korrekt angesprochen werden kann, soll die Regulation vollständig und korrekt vollzogen werden.

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Arno Puorger vom Amt für Jagd und Fischerei erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Ansprache im September einfacher sein kann. Der Grund liegt laut Puorger darin, dass die zu regulierenden Jungwölfe zu dieser Zeit noch bedeutend kleiner sind als die adulten Wölfe. Dadurch lässt sich der Unterschied bei der Identifizierung besser erkennen.

Warum das Amt für Jagd und Fischerei keine Bilanz zieht

Das Amt für Jagd und Fischerei kann derzeit nicht abschliessend beurteilen, ob sich die Regulationszahlen im erwarteten Rahmen bewegen. Als Begründung nennt Arno Puorger fehlende Erfahrungen und Vergleichswerte. Diese Einschätzung gab er gegenüber Keystone-SDA ab.

Puorger verweist insbesondere auf Gebiete, in denen sich erstmals ein Rudel etabliert hat. Dort fehlen nach seinen Worten Erfahrungswerte hinsichtlich der Umsetzung der Regulation im entsprechenden Gebiet. Ein Vergleich mit früheren Jahren ist deshalb nur eingeschränkt möglich.

Das erklärte Ziel der Behörde sei es, die Regulation vollständig und korrekt zu vollziehen. Dieses Ziel steht laut Puorger im Vordergrund, auch wenn die Bewertung der Zahlen noch offen ist.

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Auffinden der Wölfe im Herbst und Winter

Im Herbst kann es laut Arno Puorger schwieriger sein, die zu regulierenden Wölfe aufzufinden. Der Grund ist, dass die Tiere im Winterhalbjahr das gesamte Streifgebiet nutzen. Die Suche wird dadurch in einem grösseren Raum notwendig.

Für die Praxis bedeutet das, dass sich die Herausforderungen im Jahresverlauf verschieben. Im September erleichtert die geringere Grösse der Jungwölfe die Ansprache, während das Auffinden erschwert sein kann. Im Winterhalbjahr verhält es sich nach den Angaben von Puorger genau umgekehrt.

Die Zahlen des Amts für Jagd und Fischerei werden damit zu einem wichtigen Bezugspunkt für die weitere Umsetzung. Weitere Angaben zu künftigen Terminen oder Abschüssen nennt die Behörde in den vorliegenden Angaben nicht. Festgehalten wird lediglich der aktuelle Stand bis Ende Oktober.