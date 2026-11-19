Die Gemeinde Calanca kritisiert die aktuelle Wolfslage und fordert bessere Kommunikation und Maßnahmen. Trotz weniger Risse bleibt die wirtschaftliche Belastung für Landwirte hoch.

Die Gemeinde Calanca im Kanton Graubünden hat die Schweizische Bundesregierung und kantonale Behörden aufgefordert, die Präsenz von Wölfen in ihrem Gebiet intensiver zu überwachen und schneller zu kommunizieren. Gemeindepräsidentin Dorothea Rigonalli kritisiert in einem formellen Schreiben, dass die aktuellen Schutzmaßnahmen den lokalen Landwirten nicht angemessen entgegenkommen. Die Forderungen beinhalten eine ständige Beobachtung des Scalvin-Rudels und eine effizientere Koordination zwischen den lokalen Akteuren.

Kommunikationsdefizite und Präsenz des Rudels

Der Brief, der Ende August an das kantonale Amt für Jagd und Fischerei in Chur gesendet wurde, benennt dringenden Handlungsbedarf. Die Gemeinde Calanca verlangt, dass alle betroffenen Parteien - darunter Landwirte, Älpler und die Gemeindebehörden - unverzüglich informiert werden, sobald die Anwesenheit des Großraubtiers festgestellt wird. Bisher gab es keine automatische, schnelle Warnstruktur für die lokale Bevölkerung. Dieser Mangel an Transparenz verstärkt die Unsicherheit bei den betroffenen Betrieben erheblich.

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Anfang September bestätigten die Behörden die Präsenz des Scalvin-Rudels am Eingang des Calancatals. Die offizielle Risskarte des Amtes für Jagd und Fischerei listet bisher nur einen gesicherten Fall einer gerissenen Ziege in dieser Region auf. Dorothea Rigonalli weist jedoch darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Opfer deutlich höher liegen könnte. Da die Tiere nicht in geschützten Gehegen gehalten werden konnten, wurden weitere Tötungen nicht gemeldet, obwohl der Wolf weitere Tiere tötete.

Wirtschaftliche Belastung und geografische Hindernisse

Trotz der sinkenden Gesamtzahl an Wolfsrissen im Kanton Graubünden hat sich die Realität vor Ort fundamental verändert. Seit 2022 ist die Anzahl der Risse von Ziegen und Schafen rückläufig. Ende Oktober wurden statistisch 136 Risse gezählt, im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 208. Diese statistische Beruhigung nützt den Bauern im Calancatal wenig, da die strukturellen Probleme bestehen bleiben. Die Gemeinde zählt elf aktive Landwirtschaftsbetriebe, von denen mehrere Ziegen halten.

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Die geografischen Gegebenheiten des Calancatals machen eine vollständige Einzäunung der Weideflächen nahezu unmöglich. Das Gelände ist stark von Felsen, dichter Vegetation und steilen Hängen geprägt. Ein flächendeckender Schutzzaun ist daher technisch und logistisch nicht umsetzbar. Selbst dort, wo Teile eingezäunt werden, führt die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu schweren Tierleid. Die Tiere leiden unter Parasitenbefall, Klauenentzündungen und starkem Stress durch die Enge.

Zusätzlich verlieren die Ziegen den Zugang zu bestimmten Wildkräutern, was sich direkt auf die Qualität und Quantität der Produktion auswirkt. Rigonalli schätzt, dass die Käseproduktion auf einer Alp durch diese Einschränkungen um 40 bis 50 Prozent sinkt. Diese Einbußen sind wirtschaftlich spürbar und gefährden die Existenzgrundlage kleiner Alpbetriebe in der Bergregion. Die traditionellen Weidewirtschaftsformen stoßen an ihre physikalischen Grenzen.

Kantonale Reaktion und geplante Lösungen

Adrian Arquint, der Co-Leiter des Amtes für Jagd und Fischerei, hat auf den Brief der Gemeinde Calanca reagiert. Er erklärte, dass zwar kantonsweit die höchste je registrierte Anzahl an Wolfsrudeln existiere, sich die Situation bei den Nutztierrissen insgesamt jedoch beruhigt habe. Das Amt erkennt die dynamische Natur der Problematik an und betont, dass sich die Lage von Jahr zu Jahr ändern könne. Trotz der niedrigeren Zahlen bleibt die Belastung für Einzelbetriebe hoch.

Arquint versprach Verständnis für die Herausforderungen, die die Wolfspräsenz für die Landwirtschaft mit sich bringt. Das Amt plädiert für den direkten Austausch vor Ort, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ein solches Vorgehen soll dabei helfen, Probleme diskutieren und Dampf abzulassen. Im Januar ist ein Treffen zwischen den Behörden und den Betroffenen geplant. Dieser Schritt soll als erster Akt des besseren Wolfsmanagements auf dem Gebiet von Calanca dienen.

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Gemeindepräsidentin Rigonalli begrüßt die Initiative zur Kontaktaufnahme. Sie hofft, dass dieses Treffen den Weg für eine nachhaltige Zusammenarbeit ebnet. Der Brief aus Calanca ist das erste Schreiben dieser Art in diesem Jahr, das das Amt erreicht hat. Es markiert einen Wendepunkt in der lokalen Debatte um die Koexistenz mit Raubtieren. Die Forderungen zeigen, dass statistische Erfolge nicht automatisch die Lebensrealität der Landwirte verbessern.

Modelle für Information und Vernetzung

In anderen Teilen des Kantons wurden bereits erfolgreiche Modelle zur Informationsverbreitung etabliert. In Klosters und Davos sind Bauern, Tierärzte, Wildhüter, die Gemeindeverwaltung und auch Touristen in Plattformen eingebunden, die über Wolfsaktivitäten informieren. Auch in Arosa und im Unterengadin hat das Amt für Wirtschaft und Tourismus ähnliche Projekte lanciert. Diese Netzwerke dienen der Prävention und der schnellen Reaktion auf Vorfälle.

Dorothea Rigonalli begrüßt die Idee, eine solche Informationsplattform auch im Calancatal anzubieten. Eine solche Struktur würde die Lücke in der schnellen Kommunikation schließen, die in ihrem Brief kritisiert wurde. Die Vernetzung aller Beteiligten kann dazu beitragen, Ängste abzubauen und praktische Lösungen für den Schutz der Herden zu finden. Die Umsetzung eines solchen Modells hängt nun von der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den kantonalen Behörden ab.

Die Debatte um den Wolf in der Schweiz zeigt, dass reine Statistik allein nicht ausreicht. Die spezifischen geografischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Berggemeinden erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Das Calancatal steht am Anfang eines Prozesses, der die Balance zwischen Artenschutz und landwirtschaftlicher Tradition neu aushandeln muss. Die geplante Konferenz im Januar wird hier entscheidende Impulse setzen können.