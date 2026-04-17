Wolfspopulation in Österreich wächst – Nutztierrisse steigen drastisch an

Der Europäische Wolf breitet sich in Österreich weiter aus und bevölkert 2025 alle Bundesländer außer Wien. Während die Wolfspopulation mit 121 Individuen zunahm, verzeichneten Nutztierhalter einen besorgniserregenden Anstieg der Verluste. Vor allem Schafe und Ziegen sind betroffen.

Die Rückkehr des Europäischen Wolfs nach Österreich schreitet voran und die Tiere besiedeln zunehmend vielfältige Lebensräume, von offenen Graslandschaften bis hin zu dichten Wäldern. Im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 121 Wölfe offiziell bestätigt. Diese Zahl markiert eine positive Fortsetzung des Bestandstrends, nachdem im Vorjahr 2024 vorübergehende Rückgänge verzeichnet wurden. Bemerkenswert ist die Präsenz der Wölfe in allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien, was auf eine erfolgreiche Ausbreitung hinweist. Insgesamt wurden acht Wolfsrudel nachgewiesen, wobei bei drei Rudeln – Gutenbrunn, Arbesbach und Harmanschlag – die Reproduktion zweifelsfrei belegt werden konnte. Die genetische Zusammensetzung der identifizierten Population ist vielfältig und setzt sich aus Tieren verschiedener Herkünfte zusammen: 68 Individuen gehören der alpinen Population an, 28 stammen aus mitteleuropäischen Tieflandpopulationen und 12 Wölfe wurden der dinarisch/karpatischen Herkunft zugeordnet. Erfreulicherweise gab es im Berichtszeitraum keine Hinweise auf rezente Hybridisierungsfälle zwischen Wolf und Hund, was für die genetische Reinheit der Wolfspopulation von Bedeutung ist.

Parallel zu dieser positiven Entwicklung bei der Wolfspopulation zeigt sich jedoch eine alarmierende Zunahme von Nutztierverlusten. Nach einem Rückgang im Jahr 2024 stieg die Zahl der getöteten, verletzten oder vermissten Nutztiere im Jahr 2025 wieder deutlich an und erreichte insgesamt 1181 Tiere. Dieser signifikante Anstieg ist primär auf Verluste bei Schafen und Ziegen zurückzuführen. Die Zahl dieser Tiere stieg im Vergleich zum Vorjahr dramatisch von 674 auf 1128 an, was einer Zunahme von 67,4 % entspricht. Erstmals wurden zudem 23 Gänse als Opfer von Wolfsangriffen registriert, was auf eine Anpassung der Beuteauswahl durch die Wölfe hindeuten könnte. Erfreuliche Nachrichten gab es hingegen bei anderen Nutztierarten: Bei Rindern sank die Zahl der Verluste um etwa 31 %, bei Pferden um 40 % und beim Gatterwild wurde sogar ein Rückgang von fast 78 % verzeichnet. Die geografische Verteilung der Nutztierverluste konzentriert sich auf bestimmte Regionen: Tirol verzeichnete mit rund 55 % die meisten Verluste, gefolgt von Kärnten mit fast 27,5 % aller Fälle. Diese Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, denen sich Nutztierhalter in wolfsbetreuten Gebieten gegenübersehen.

Um die zunehmenden Konflikte zwischen Mensch und Wolf zu bewältigen und ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben zu ermöglichen, wurden im Berichtszeitraum 26 Wölfe als Abgang registriert. Davon wurden 22 Tiere im Rahmen von Managementverordnungen entnommen, was einer Steigerung von 69 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entnahmen dienten vorrangig der Konfliktminimierung: Zwölf der entnommenen Tiere wurden als Risikowölfe klassifiziert, die wiederholt Nutztierrissen verursacht hatten, und acht als Schadwölfe, die gezielt für erhebliche Verluste verantwortlich waren. Darüber hinaus wurden drei Wölfe tot aufgefunden, darunter auch Opfer von Verkehrsunfällen, und ein Wolf wurde illegal geschossen, was die anhaltenden illegalen Tötungen unterstreicht. Das 2019 gegründete Zentrum, das als Plattform für die Bundesländer, Interessensvertretungen und wissenschaftliche Organisationen dient, spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Lösungsstrategien. Der jährlich veröffentlichte Statusbericht, der auf objektiven Daten basiert, liefert die notwendige Grundlage für fundierte Entscheidungen und die Weiterentwicklung von Managementplänen, um ein harmonisches Miteinander von Mensch und Wolf in Österreich zu gewährleisten





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