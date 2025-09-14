Wolfs-Debatte teilt die Schweiz

Die Rückkehr des Wolfes in die Schweiz hat zu einer emotionalen Debatte geführt, die den Stadt-Land-Konflikt offenlegt. Während manche den Wolf als Symbol einer wilden Natur sehen, befürchten andere Schäden für Landwirtschaft und Herdentiere.

Der Wolf ist zurück in der Schweiz und mit ihm eine hitzige Debatte . Kaum ein anderes Thema spiegelt den Stadt-Land-Konflikt so deutlich wie die Diskussion um den Wolf . Der Wolf in der Schweiz : Kaum ein anderes Tier sorgt für so viel Streit, Emotionen und Schlagzeilen. Für die einen ist er Symbol einer wilden, intakten Natur , für die anderen eine Bedrohung für Herdentiere und Berglandwirtschaft.

Der Wolf polarisiert, begeistert, verängstigt und entfacht Wut und er zieht einen klaren Stadt-Land-Graben durch die Schweiz. Diese Spannungen spürt man nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik. «Die Emotionalität rund um den Wolf wird von der Politik geschickt genutzt und oft noch zusätzlich aufgepeitscht», sagt Benjamin Rosch, Journalist bei CH Media. «Dabei wäre ein Wolfsmanagement gefragt, das vorsichtiger aufgebaut wird – mit mehr Geduld, um Erfolge und Misserfolge abzuwägen.» Doch warum spaltet uns der Wolf so sehr? Wie gross sind die Schäden wirklich, die er anrichtet? Und wie setzen Politik, Verbände und Aktivisten gezielt auf Emotionen im Wolfskonflikt? Als eine Appenzellerin frühmorgens auf dem Weg zum Bäcker war, tauchten wenige Meter vor ihr plötzlich zwei Wölfe auf der Strasse auf. Statt Angst zu verspüren, freute sie sich über das seltene Erlebnis – und löste mit ihren Fotos eine hitzige Debatte aus. «Einzeltiere legen riesige Distanzen zurück»: Warum es im Toggenburg viele Sichtungen, aber erst einen Wolfsriss gab Im laufenden Jahr kam es im Toggenburg zu einigen Sichtungen von Wölfen, auch nahe bei Wohnhäusern, tatsächlich kam es aber nur zu einem Wolfsriss am Gamserrugg. Die Gründe





