Wolfgang Kubickis Abrechnung: Ein Appell für die Rückbesinnung auf liberale Wurzeln

In seinem neuen Buch kritisiert Wolfgang Kubicki scharf die Politik der Bundesregierung und den Kurs seiner eigenen Partei. Er fordert eine Abkehr vom Konformismus und eine Rückbesinnung auf kompromisslose Freiheit.

Es ist weit mehr als nur eine bloße Publikation; Wolfgang Kubicki s neues Werk Aufwind im freien Fall – Eine liberale Kampfansage versteht sich als ein fundamentaler Frontalangriff auf den gegenwärtigen Zustand der Bundesrepublik, auf die politische Elite und nicht zuletzt auf die eigene Partei, die FDP .

Der 74-jährige Liberale inszeniert sich in diesem Werk als ein erfahrenes Schlachtross, das bereit ist, die Freien Demokraten aus ihrer tiefen Krise zu führen und wieder zu alter Stärke zu verhelfen. Dabei wählt er keinen distanzierten analytischen Tonfall, sondern schreibt als ein Akteur, dessen Geduld mit den Entwicklungen der letzten Jahre vollständig aufgebraucht ist. Gleich zu Beginn stellt er eine beunruhigende These auf: Der Staat habe sich zunehmend daran gewöhnt, die Freiheit seiner Bürger nicht als unantastbares Gut, sondern als verhandelbare Größe zu betrachten. Diese Grundhaltung zieht sich durch das gesamte Buch und macht es zu einer kompromisslosen Abrechnung mit der aktuellen politischen Landschaft. Besonders die Pandemiepolitik der vergangenen Jahre gerät in den Fokus von Kubickis Kritik. Er bezeichnet die staatlichen Maßnahmen als Ausdruck politischer Hilflosigkeit, denen jede rationale Abwägung gefehlt habe. Damit bricht er bewusst mit dem herrschenden Konsens und nimmt die daraus resultierende Polarisierung billigend in Kauf. Doch auch der gesellschaftliche Diskurs bleibt nicht verschont. Unter dem Stichwort Cancel Culture warnt Kubicki eindringlich vor einer Atmosphäre der Angst, die abweichende Meinungen aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Für ihn beginnt der Verlust der Freiheit immer zuerst in den Köpfen der Bürger. Er analysiert scharf, wie eine Gesellschaft, die keine Gegenpositionen mehr duldet, ihre eigene demokratische Basis untergräbt. Dabei benötigt er keine rhetorischen Übertreibungen, um die gefährlichen Auswirkungen dieses Konformitätsdrucks auf die Debattenkultur des Landes aufzuzeigen. Der wohl brisanteste Teil des Buches widmet sich dem Zustand und der strategischen Ausrichtung der FDP. Mit dem markanten Satz Wer immer nur zustimmt, wird irgendwann überflüssig richtet sich Kubicki direkt gegen die eigene Parteiführung und die bisherige Strategie der Partei. Er wirft den Liberalen vor, ihre Identität als genuine Freiheitspartei für Regierungsbeteiligungen und technokratische Kompromisse geopfert zu haben. Vor dem Hintergrund des Ausscheidens aus der Ampel-Koalition stellt sich für die Partei nun die existenzielle Frage: Lohnt sich das Streben nach Macht um jeden Preis, wenn dabei das eigene liberale Profil verwässert wird? Kubicki liefert eine klare Antwort: Anpassung sei politischer Selbstmord. Für ihn ist eine FDP, die nicht aneckt, nutzlos. Inmitten des kommenden Parteitags, auf dem ein neuer Vorsitzender gewählt wird, positioniert sich Kubicki mit seinem Buch als Verteidiger einer klaren Kante. Sein Credo ist unmissverständlich: Die Rückbesinnung auf liberale Werte muss Vorrang vor bequemer Regierungsverantwortung haben, auch wenn dies den Verlust von Macht bedeutet. Es ist ein Aufruf zur Radikalisierung im Sinne des Marktes und der bürgerlichen Freiheitsrechte, der die Partei wachrütteln soll





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