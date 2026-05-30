Wolfgang Kubicki zum neuen FDP-Bundesvorsitzenden gewählt

Auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin setzte sich Wolfgang Kubicki gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch und übernimmt den Vorsitz der Liberalen. Martin Hagen wird Generalsekretär.

Auf dem Bundesparteitag der FDP in Berlin hat Wolfgang Kubicki überraschend deutlich die Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden gewonnen. Der bisherige Vizechef setzte sich mit 59,27 Prozent der Delegiertenstimmen gegen die Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch, die erst kurz vor der Wahl von 33 Delegierten nominiert worden war.

Auf Kubicki entfielen 390 der 658 gültigen Stimmen, auf seine Kontrahentin 259. Strack-Zimmermann hatte ihre Kandidatur mit der Enttäuschung vieler Mitglieder über den Rückzug des nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden Henning Höne begründet, der ursprünglich als Gegenkandidat zu Kubicki gehandelt worden war. Sie kritisierte zudem den teilweise hämischen Umgang mit Höne in sozialen Medien und warf der Parteiführung Stillosigkeit vor. Der neue Vorsitzende Kubicki rief der angeschlagenen Partei in seiner Antrittsrede Mut zu.

Ich bin sicher, das Fenster für eine starke und mutige freiheitliche Kraft ist offen, sagte er. Wir können es schaffen, wir werden es wagen müssen. Er sicherte den Landesverbänden in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin Unterstützung für die bevorstehenden Wahlkämpfe zu. Gleichzeitig warnte er vor falschen Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit mit der AfD: Dafür erhalte man nur Schulterklopfen von reaktionären Stammtischen, die uns nie und nimmer wählen werden.

Der Personalwechsel an der FDP-Spitze ist der zweite innerhalb eines Jahres. Nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl 2025 war Christian Dürr angetreten, konnte aber die Talfahrt nicht stoppen. Nach Niederlagen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo die FDP aus den Parlamenten flog, traten Präsidium und Bundesvorstand geschlossen zurück. Mit Kubicki entschieden sich die Delegierten nun für einen erfahrenen Politiker, der seit Jahrzehnten in der Partei aktiv ist.

Er war von 1989 bis 1993 Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, von 2013 bis 2025 stellvertretender Bundesvorsitzender und insgesamt acht Jahre Vizepräsident des Bundestags. Sein provokanter Stil, der ihm manche Feinde einbrachte, wird kontrovers gesehen. So nannte er Kanzler Merz kürzlich einen Eierarsch. Strack-Zimmermann machte deutlich, dass ihr dieser Stil nicht gefällt: Die Frage dieses Parteitags ist nicht, wer hat die schärfste Pointe.

Die Frage ist, wer hat den klarsten, vertrauenswürdigsten Kompass für den Wiederaufstieg nach dem freien Fall. Mit Martin Hagen wählten die Delegierten zudem einen neuen Generalsekretär. Der frühere bayerische FDP-Chef erhielt ohne Gegenkandidaten 58,75 Prozent und damit ein noch leicht schlechteres Ergebnis als Kubicki. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurden neben Henning Höne auch Svenja Hahn und Linda Teuteberg gewählt.

Die erste Bewährungsprobe für das neue Führungsteam steht im September an, wenn in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin neue Landesparlamente gewählt werden. Noch wichtiger sind die Landtagswahlen im April 2026 in Schleswig-Holstein - Kubickis Heimat - und Nordrhein-Westfalen, der Heimat von Höne. Misserfolge in beiden Ländern würden die neue Parteispitze stark beschädigen. Die FDP steht vor der Herausforderung, nach einer Serie von Wahlpleiten wieder Vertrauen bei den Wählern zu gewinnen.

Kubicki setzt auf seine Erfahrung und Bekanntheit, aber auch auf eine klare liberale Positionierung. Ob dies gelingt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der neue Vorsitzende selbst gab sich optimistisch: Wir haben die Chance, die Partei neu aufzustellen und aus der Krise zu führen. Dazu brauche es Geschlossenheit und Mut.

Mit seiner Wahl endet vorerst die Suche nach einer neuen Führung, doch die eigentliche Arbeit beginnt jetzt





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FDP Wolfgang Kubicki Parteitag Vorsitz Liberale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wolfgang Kubicki übernimmt überraschend den FDP‑Bundesvorsitz und steht vor großer HerausforderungDer 74‑jährige Wolfgang Kubicki hat beim FDP‑Parteitag den Vorsitz gewonnen und muss die Partei aus dem aktuellen Umfragetief führen. Nach schweren Niederlagen bei Bundestags‑ und Landtagswahlen steht die neue Führung vor entscheidenden Wahlen in Sachsen‑Anhalt, Mecklenburg‑Vorpommern, Berlin, Schleswig‑Holstein und Nordrhein‑Westfalen.

Read more »

Wolfgang Kubicki überraschend zum Vorsitzenden der deutschen FDP gewähltKubicki übernimmt die FDP nach heftigen Niederlagen. Kann er die Partei aus dem Umfragetief holen? Die nächsten Wahlen werden zum Härtetest für die neue Spitze.

Read more »

Wolfgang Kubicki zum FDP-Vorsitzenden gewähltWolfgang Kubicki ist neuer Bundesvorsitzender der FDP. Er setzte sich beim Parteitag in Berlin gegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch. Die Partei steckt nach Wahlniederlagen im Umfragetief. Die nächsten Landtagswahlen werden zum Härtetest.

Read more »

FDP Deutschland: Kubicki setzt sich gegen Strack-Zimmermann durchAus dem Archiv: Niedergang der FDP

Read more »