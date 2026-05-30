Wolfgang Kubicki übernimmt überraschend den FDP‑Bundesvorsitz und steht vor großer Herausforderung

Der 74‑jährige Wolfgang Kubicki hat beim FDP‑Parteitag den Vorsitz gewonnen und muss die Partei aus dem aktuellen Umfragetief führen. Nach schweren Niederlagen bei Bundestags‑ und Landtagswahlen steht die neue Führung vor entscheidenden Wahlen in Sachsen‑Anhalt, Mecklenburg‑Vorpommern, Berlin, Schleswig‑Holstein und Nordrhein‑Westfalen.

Wolfgang Kubicki hat bei der Mitgliederversammlung der Freien Demokratischen Partei in Berlin überraschend das Amt des Bundesvorsitzenden übernommen. Der 74‑jährige Politik er setzte sich in einer Stichwahl deutlich gegen die frühere Bundesministerin und Europaabgeordnete Marie‑Agnes Strack‑Zimmermann durch.

Während Kubicki 390 Stimmen erhielt, gelang Strack‑Zimmermann lediglich 259 Stimmen; vier Delegierte enthielten sich und fünf gaben keine Stimme ab. Damit steht die FDP nun vor der Herausforderung, aus einem tiefen Umfragetief herauszukommen, das nach den verpassten Bundestags- und Landtagswahlen entstanden ist. Der neue Parteichef muss das Ruder übernehmen, das seinem Vorgänger Christian Dürr bereits seit seiner Wahl vor einem Jahr nicht mehr stabilisieren konnte.

Dürr war nach dem verheerenden Ergebnis der FDP bei der Bundestagswahl im Februar 2025, bei der die Liberalen die fünf‑Prozent‑Hürde nicht knackten, an die Spitze der Partei getreten. Trotz intensiver Bemühungen gelang es ihm jedoch nicht, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Im selben Jahr erlitt die FDP bei den Landtagswahlen in Baden‑Württemberg (4,4 Prozent) und Rheinland‑Pfalz (2,1 Prozent) schwere Rückschläge und verpasste den Einzug in beide Landtage.

In der Folge trat das gesamte Präsidium und der Bundesvorstand zurück, sodass Kubicki nun mit einer komplett neu besetzten Führung blickt, die lediglich für ein Jahr im Amt bleibt. Die erste Bewährungsprobe für Kubicki steht bereits im September bevor, wenn in den Bundesländern Sachsen‑Anhalt, Mecklenburg‑Vorpommern und Berlin Neuwahlen für die Landtage anstehen.

In Mecklenburg‑Vorpommern und Sachsen‑Anhalt ist die FDP nach wie vor im Landtag vertreten und bildet sogar in Magdeburg Teil der Landesregierung, doch in allen drei Regionen liegt die Umfragewert unter fünf Prozent. Noch entscheidender für die Zukunft der Partei sind die bevorstehenden Landtagswahlen im April des kommenden Jahres in Schleswig‑Holstein und Nordrhein‑Westfalen. Während Kubicki in Schleswig‑Holstein seine Heimatbasis hat, wird in NRW der langjährige Parteiveteran Henning Höhne voraussichtlich Kubickis Stellvertreter.

Ein weiteres Abschneiden unter der fünf‑Prozent‑Marke in beiden Bundesländern könnte die neue Führung nachhaltig schwächen und die FDP erneut an den Rand des politischen Absinkens bringen. Kubicki steht nun vor der Aufgabe, innerhalb eines Jahres sowohl die parteiinternen Strukturen zu modernisieren als auch das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen, um die FDP wieder zu einem relevanten Akteur im deutschen Parteienspektrum zu machen





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