Ein in der Weide von Gonten aufgetauchter Todesfall eines Schafs wurde durch einen Wolf geschlossen. Die kantonale Wildhut reagierte mit DNA‑Proben, warnte Landwirte per SMS und betont, dass Wölfe immer wieder auftauchen können, obwohl längere Phasen ohne Vorfälle vergehen.

Am Montagmorgen wurde in der Landwirtschaft der Weide im Bezirk Gonten ein totes Schaf entdeckt. Der Landwirt alarmierte sofort die kantonale Wildhut, die sich um die Rettung des Tieres und die Aufklärung der Ursache kümmerte.

In der anschließenden Rissbeurteilung kamen die Mitarbeiter der Wildhut auf die eindeutige Erkenntnis: Das Tier wurde von einem Wolf erschlagen. Um die Verantwortung des Tieres festzustellen, wurden DNA‑Proben vom Verschluss des Schafsentlast und vom verletzten Tier selbst entnommen. Die Proben sind nun im Labor des Wildhuts in der Analyse, wobei noch steht, ob sie dazu führen, dass genau weet wird, um welche Wolfsklasse es sich handelt. Der Wolf selbst ist noch nicht nachgewiesen, sondern nur seine Handlung abgesichert.

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Eindeutige Attribution als Wolfshandlung





Weshalb genau ein Tier Opfer wurde, lässt sich aus der Mitteilung nicht entnehmen. Der Riss wurde jedoch eindeutig als Wolfshandlung attribuiert. Der Zaun der Schafweide, der für einen Schutz gewissermaßen gestellt war, ist laut den Worten des Departements beschädigt worden. Das Beispiel illustriert, dass ein eindeutiger Schutz ohne einen gesicherten Zaun nicht reicht, um ein Weidetier vor einem Raubtier zu schützen.

Die Wildhut hat unmittelbar nach der Rissbeurteilung die kantonale Herdenschutzbeauftragte informiert. Dieser Schritt hat zu einer breiten Warnung in der Region geführt, indem alle landwirtschaftlichen Betreiber via SMS über die mögliche Anwesenheit eines Wolfs informiert wurden.

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Warnung und Schutzmassnahmen für Bauern

Zudem wurden ihnen konkrete Schutzmassnahmen für ihr Vieh aufgetragen. Diese Maßnahme dient nicht nur der Informationsweitergabe, sondern auch der Vorbeugung zukünftiger Verluste.



Bereits 2024 war der erste bestätigte Wolfsriss an einem Nutztier im Kanton Appenzell Innerrhoden, als ein Ziege von einem Wolf gerissen wurde. Der aktuelle Fall, der nun im selben Kanton stattfand, ist der zweite solcher Vorfall seit Januar.

Im Januar dieses Jahres hatte bereits eine Foto- bzw. Video-Detektion eine Wolfsgestalt im Kanton aufgezeichnet, welche einen Verdacht auf das Vorhandensein des Raubtiers stützte. Trotz dieser Beobachtungen war der Kanton bis jetzt weitgehend frei von weiterhin dokumentierten Angriffen. Doch die Wildhut hat deutlich gemacht, dass ein Wolf jederzeit wieder auftreten kann - auch nach längeren Phasen ohne belegte Angriffe.

Überwachung und politische Implikationen

Das Bau- und Umweltdepartement äußerte seinerseits, dass die Ostregion und der Sekundärraum strengstens überwacht werden müsse, sobald Globale potenzielle Gefahren wahrgenommen werden. Somit gilt für die gesamten landwirtschaftlichen Betriebe die Aufforderung, ihre Schutzmassnahmen zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern, um mögliche zukünftige Verluste zu verhindern. Weitere Untersuchungen der Wildhut, bei denen die DNA-Proben detailliert analysiert werden, werden ausgeführt, und die Ergebnisse werden zu einem breiteren, politischen Diskurs genutzt.

Dabei sollen die Implikationen für die Tierhaltung, den Schutz des kognitiven Bestandes und die Bewegungen von Wildtieren in Appenzell Innerrhoden nachvollzogen werden. Meine Rolle ist es, die Wiederholung von Nachrichteninhalten wie "…" oder "Read more" zu vermeiden und nur die wesentlichen Fakten, die im Artikel präsentiert sind, zu übermitteln. Diese Zusammenfassung bietet den Leserinnen und Lesern einen Überblick über die Ereignisse, die rasche Reaktion der zuständigen Behörden und die daraus resultierenden Pflichten der Bauern insgesamt.

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