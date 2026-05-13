Wolf Schweiz kritisiert Kanton Wallis: Bundesrechtliche Vorgaben zum Wolfsmanagement missachtet

Die Gruppe Wolf Schweiz wirft dem Kanton Wallis vor, die bundesrechtlichen Regelungen zur Wolfsregulierung zu verletzen, und fordert konsequente Anpassungen.

Die Gruppe Wolf Schweiz (GWS) übt scharfe Kritik an der Wolfspolitik des Kantons Wallis. In einer Medienmitteilung vom Dienstag wirft die Organisation dem Kanton vor, die bundesrechtlichen Vorgaben zum Wolfsmanagement systematisch zu missachten.

Hintergrund ist eine aktuelle Beschwerde des Bundesamts für Umwelt (Bafu) vom 6. Mai gegen eine Abschussgenehmigung für das Nanztal-Visperterminen-Staldenried-Gebiet. Das Bafu beanstandet, dass der Kanton von einem Wolfspaar und nicht vom bekannten Nanz-Rudel ausgegangen ist, das seit 2023 Nachwuchs gehabt habe und auch 2025 vermutlich Jungtiere gehabt hat. Dieses Rudel durfte laut bundesrechtlicher Vorschriften nur nach vorheriger Genehmigung und in einem festgelegten Zeitraum von Juni bis Januar reguliert werden.

Der Kanton Wallis vertritt die Position, dass im jeweiligen Gebiet nur noch ein Wolfspaar existiere. Die Gruppe Wolf Schweiz sowie das Bafu widersprechen dieser Annahme. Die GWS zufolge hat das Walliser Kantonsgericht bereits 2020 entschieden, dass bei vorbestätigter Rudelpräsenz auch im Folgejahr von einem Rudel auszugehen ist – sofern kein gegenteiliger Nachweis erbracht wird. Selbst im Falle eines Paares hätte der Kanton beweisen müssen, dass eine Fortpflanzung im laufenden Jahr ausgeschlossen werden kann.

Dies sei jedoch unterlassen worden, moniert die GWS. Die Organisation spricht von einer ganhoufgeregten Praxis im Kanton Wallis, die bereits 2023 zum Abschuss einer mutmaßlichen Einzelwölfin führte. Kurz darauf wurde allerdings die Anwesenheit eines Rudels bestätigt. Die Gruppe Wolf Schweiz fordert den Kanton Wallis nun auf, das Wolfsmanagement zukünftig konsequent an den bundesrechtlichen Vorgaben auszurichten.

Der Kanton müsse sicherstellen, dass Abschüsse nur unter den festgelegten Bedingungen erfolgen. Die GWS bezeichnet die aktuellen Abschussgenehmigungen als rechtswidrig und kritisiert, dass dies nicht nur eine Einzelfallentscheidung sei, sondern eine systematische Problematik im Umgang mit Wölfen in der Region. Die Organisation sieht die bundesweite Wolfspolitik durch den Kanton Wallis gefährdet und appelliere an Bundesbehörden, beim Kanton Wallis für eine höhere Regelungskonformität zu sorgen





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