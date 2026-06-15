Wolf nach Schafsrissen in Uri erschossen

Ein einzelner Wolf wurde im Kanton Uri nach mehreren Schafsrissen abgeschossen. Der Kadaver wird untersucht. Die Abschussbewilligung war auf ein begrenztes Gebiet beschränkt, da ein Schutz der Tiere nicht zumutbar war.

Der Wolf durfte geschossen werden, weil er innerhalb von vier Monaten sechs Schafe gerissen hatte. Das Tier war am letzten Dienstag vom Kanton zum Abschuss freigegeben worden, nachdem er auf der Alp Heimkuhweide Fürlaui in der Gemeinde Wassen sechs Schafe gerissen hatte.

Der Wolf, der keinem Rudel angehörte, wurde nach Angaben der Sicherheitsdirektion vom Montag in unmittelbarer Nähe zur Alp geschossen. Der Kadaver wird im Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern untersucht. Die Abschussbewilligung galt während 60 Tagen und war auf das Gebiet rund um die Alp Heimkuhweide Fürlaui beschränkt. Auf dieser Alp können nach Angaben des Kantons Uri die Schafe nicht zumutbar vor dem Wolf geschützt werden.

Bei uns schleicht sich einer herum, er ist auch ein einzelner aber die Bauern lassen ihre Kühe im Stall, hoffentlich zieht er bald weiter. Jedes Jahr sterben viel mehr Tiere auf den Alpen, als von Wölfen gerissen werden. Aber die Wölfe knallt man gerne schnell mal ab





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