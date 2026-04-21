Wohnungsnot in Schweizer Tourismusorten: Wenn Zweitwohnungsbesitzer gegen Einheimische blockieren

Ein geplantes Genossenschaftsprojekt für Einheimische in Ftan GR scheitert an den Einsprachen von Zweitwohnungsbesitzern. Der Fall unterstreicht den prekären Wohnungsmarkt in Schweizer Tourismusregionen.

In der malerischen Gemeinde Ftan im Unterengadin ist ein ambitioniertes Wohnbauprojekt in eine Sackgasse geraten. Die Pläne zur Errichtung von sechs Genossenschaftswohnungen , die explizit auf die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung zugeschnitten waren, wurden durch eine Welle von Einsprachen seitens lokaler Zweitwohnungsbesitzer effektiv gestoppt.

Dieses Vorhaben, das unter der Federführung einer Erbengemeinschaft ins Leben gerufen wurde, sollte einen essenziellen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot in der Region leisten. Die Einsprecher führen als Begründung für ihr Veto an, dass sie eine weitere bauliche Verdichtung am Hang befürchten. Sie sorgen sich nicht nur um den Verlust ihres ungestörten Panoramablicks, sondern spekulieren auch auf eine negative Beeinflussung ihres Immobilienwerts durch das neue Bauvorhaben. Der beteiligte Architekt bringt seine Enttäuschung über diese Entwicklung deutlich zum Ausdruck. In einer Stellungnahme gegenüber dem SRF betont er, dass sämtliche planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt erfüllt seien. Eigentlich wäre der Baustart längst erfolgt, doch die bürokratischen Hürden durch die Einsprachen werfen das Projekt nun weit zurück. Dieser Einzelfall in Ftan ist kein isoliertes Phänomen, sondern spiegelt die tiefgreifenden Spannungen wider, die den Schweizer Immobilienmarkt in Tourismusregionen derzeit prägen. Während die Leerwohnungsziffer in der Schweiz bei etwa einem Prozent liegt, sinkt dieser Wert in beliebten Bergdörfern teilweise auf unter 0,75 Prozent. Die Folge ist eine dramatische Verknappung von bezahlbarem Wohnraum, welche die lokale Bevölkerung zunehmend ins Umland verdrängt und die soziale Struktur dieser Gemeinden nachhaltig verändert. Experten des Bundesamtes für Wohnungswesen identifizieren eine Kombination aus verschiedenen Faktoren als Ursache für diese Misere. Neben den langjährigen Auswirkungen der Covid-Pandemie, welche den Trend zum Homeoffice und die Nachfrage nach Zweitwohnungen in der Natur massiv befeuert haben, wirkt auch die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative als preistreibender Faktor. In anderen Teilen der Schweiz, wie beispielsweise in Gstaad, versucht man, diesen Entwicklungen mit gezielten Projekten entgegenzuwirken. Dort ist der Bau von über 60 Genossenschaftswohnungen geplant, die exklusiv für in der Gemeinde arbeitende oder wohnhafte Personen vorgesehen sind. Doch auch dort zeigt sich, dass der Weg zu mehr Wohnraum für Einheimische steinig bleibt. Selbst wenn Gemeinden proaktiv Land zur Verfügung stellen, bleiben Widerstände aus der Anwohnerschaft ein häufiges Hindernis. Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum in exklusiven Ferienregionen wird daher auch in Zukunft eine zentrale politische Herausforderung bleiben, die das Spannungsfeld zwischen ökonomischen Interessen, dem Schutz der Landschaft und dem Recht auf Wohnraum für Einheimische immer wieder neu ausloten muss





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