Wohnungsnot in der Schweiz: Jeder Fünfte fürchtet Kündigung, junge Erwachsene besonders betroffen

Eine repräsentative Comparis-Umfrage zeigt, dass mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung von einer Wohnungsnot ausgeht. 29 Prozent hatten in den letzten zwei Jahren Probleme, eine Wohnung zu finden oder zu behalten, 20 Prozent fürchten aktuell eine Kündigung. Junge Erwachsene sind besonders stark betroffen. Bei Massnahmen zur Entschärfung der Situation haben günstiger Wohnraum und Genossenschaften die höchste Zustimmung, doch Experten warnen vor zu starken Regulierungen, die den Neubau bremsen könnten.

In der Schweiz wächst die Sorge vor einer zunehmenden Wohnungsnot , wie eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis gemeinsam mit dem grössten Immobilienportal des Landes zeigt.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist der Auffassung, dass es in der Schweiz grundsätzlich eine Wohnungsnot gibt. Besonders ausgeprägt ist diese Wahrnehmung in der Deutschschweiz und in der Romandie, während das Tessin das Problem deutlich seltener als nationales Thema sieht. Comparis-Immobilienexperte Harry Büsser erklärt die regionalen Unterschiede damit, dass die Wohnungsnot in der italienischsprachigen Schweiz weniger stark ausgeprägt sei.

Die Umfrage ergab ferner, dass 29 Prozent der Befragten in den vergangenen zwei Jahren Schwierigkeiten hatten, eine passende Wohnung zu finden oder zu behalten. In den Städten betrifft dies 32 Prozent, auf dem Land 25 Prozent. Junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren sind mit 44 Prozent besonders betroffen.

Zudem macht sich jeder fünfte Erwachsene - also 20 Prozent - aktuell Sorgen, seine Wohnung wegen einer Kündigung zu verlieren. Büsser betont, dass Wohnungsnot längst nicht mehr nur ein Thema für Personen sei, die gerade umziehen wollen, sondern dass die Angst vor dem Verlust der eigenen Bleibe grundlegende Fragen der Sicherheit, Planbarkeit und Lebensqualität berühre.

Bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot erzielen die Förderung von günstigem Wohnraum und der Ausbau von Genossenschaftswohnungen mit je einer Durchschnittsnote von 3,8 die höchste Zustimmung auf einer Skala von 1 bis 5. Es folgen die Begrenzung von Mietpreisen und Kostenkontrolle mit 3,7. Diese Präferenzen spiegeln sich auch in der Ursachenanalyse wider: 27 Prozent der Befragten nennen hohe Renditeerwartungen von Investoren und Immobilieneigentümern als Grund für die Wohnungsnot.

Büsser hält die Unterstützung für preisgünstigen Wohnraum und Genossenschaften für nachvollziehbar, da viele Menschen erführen, dass Wohnen auf dem freien Markt finanziell immer schwieriger werde. Solche Modelle könnten den Druck für einzelne Haushalte verringern, doch warnt er: "Man kann Mangel nicht dauerhaft umverteilen. Man muss ihn zuerst verringern.

" Bei staatlich gefördertem Wohnraum bestehe zudem die Gefahr, dass nicht die Bedürftigsten profitieren, sondern jene mit den richtigen Kontakten. Auch könnten Subventionen private Investitionen verdrängen. Eine differenzierte Sichtweise fordert Büsser auch bei der Mietpreisbegrenzung. Viele Befragte wollten damit wohl vor allem ausdrücken, dass Wohnen bezahlbar bleiben solle und Regeln gegen überrissene Mietpreise besser durchgesetzt werden sollten.

Gleichzeitig-warnt er, dass eine zu starke Regulierung, die Investitionen in Neubauten bremst, die Knappheit mittelfristig verschärfen könnte.

"Man kann so tun, als liesse sich Knappheit einfach per Preisdeckel wegregulieren, aber wenn sich Bauen weniger lohnt, entsteht am Ende oft noch weniger neues Angebot, was die Wohnungsnot noch verstärkt. " Wer Neubauten reflexhaft bekämpfe, stelle sich oft ungewollt auf die Seite der Besitzenden, denn knapper Wohnraum erhöhe vor allem den Wert bestehender Immobilien - nicht die Chancen derer, die eine Wohnung suchen. Finanzielle Anreize gegen Leerstand erreichen eine Durchschnittsnote von 3,6.

Büsser sieht hier zwar einen gewissen Hebel, warnt aber davor, die Wirkung zu überschätzen: "Der Hebel gegen Wohnungsnot bleibt mehr Neubau.

" Die Einschränkung der Zuwanderung erhält die Note 3,5. 40 Prozent der Befragten sehen Zuwanderung und Bevölkerungswachstum als wichtigen Grund für die Wohnungsnot. Büsser kommentiert: "Zur Wohnungsnot wird Zuwanderung erst, wenn das Angebot nicht mitwächst.

" Weniger Zuwanderung würde den Wohnungsmarkt entlasten, aber das langfristige Problem bleibe die unzureichende Bautätigkeit





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