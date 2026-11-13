Wohnmobil winterfest machen: Luftballon entfernt Restwasser vor Frostschäden

So bereiten Wohnmobilbesitzer ihre Wasseranlage auf die Winterpause vor. Ein einfacher Luftballon hilft, hartnäckige Wasserreste aus Leitungen und Armaturen zu drücken.

Schon geringe Mengen Restwasser können einem Wohnmobil im Winter teuer zu stehen kommen. Wer sein Wohnmobil für die Winterpause vorbereitet, sollte die Wasseranlage nicht nur entleeren, sondern auch hartnäckige Reste entfernen. Dafür gibt es einen überraschend einfachen Trick mit einem Luftballon.

Sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, wird Wasser in Tanks und Leitungen schnell zum Risiko. Bleibt nach dem Entleeren Flüssigkeit im Wassersystem zurück, kann sie gefrieren und sich dabei ausdehnen. Die Folge können beschädigte Leitungen, Armaturen oder andere Bauteile sein.

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Wasseranlage im Wohnmobil richtig entleeren und reinigen

Die Wasseranlage im Wohnmobil sollte vor der Winterpause zunächst gründlich gereinigt werden. Ablagerungen, Keime und Biofilm können sonst über die Wintermonate im System verbleiben. Erst nach der Reinigung wird das Wasser vollständig abgelassen.

Zum Entleeren wird das Bordnetz ausgeschaltet, anschließend werden Tankdeckel und Ablassventile geöffnet. Die Wasserhähne bleiben in einer mittleren Stellung zwischen Warm- und Kaltwasser offen. Der Duschkopf wird abgenommen und entleert, und die Toilettenspülung sollte mehrmals betätigt werden.

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Ob und wie lange eine Pumpe trocken laufen darf, hängt vom Pumpentyp und den Herstellerangaben ab. Wohnmobilbesitzer sollten deshalb vor dem Trockenlauf in die jeweilige Bedienungsanleitung schauen, bevor sie die Pumpe in Betrieb nehmen.

Luftballon-Trick: So drückt der Ballon Restwasser aus Leitungen

Der Luftballon entfernt Wasserreste aus Armaturen, indem er die Luft gezielt in das System drückt. Selbst nach den üblichen Entleerungsschritten kann sich noch Wasser in Leitungen und Armaturen befinden. Genau an dieser Stelle setzt der Trick an.

Dazu wird der Luftballon aufgeblasen und über den Auslauf des Wasserhahns gestülpt. Lässt man die Luft anschließend kontrolliert in die Armatur strömen, drückt sie verbliebenes Wasser aus dem System heraus. Der Ballon übernimmt damit im Kleinen eine ähnliche Aufgabe wie das Ausblasen der Leitungen mit Luft.

Der einfache Trick hat allerdings klare Grenzen. Bei komplexeren Wassersystemen lässt sich nicht sicherstellen, dass die Luft aus dem Ballon sämtliche Leitungsabschnitte erreicht. Wer ein solches System besitzt, sollte deshalb nicht allein auf den Luftballon vertrauen.

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Siphons, Filter und Rückschlagventile separat kontrollieren

Siphons, Filter und Rückschlagventile müssen vor dem Winter separat geprüft werden, da sich in ihnen Wasser sammeln kann. Nicht nur Tanks und sichtbare Leitungen im Wohnmobil müssen trocken sein. Bleibt Wasser in diesen Bauteilen stehen und gefriert, können ebenfalls Schäden entstehen.

Diese Komponenten sollten deshalb gezielt kontrolliert, vollständig geleert und bei Bedarf gereinigt werden. Der Luftballon ersetzt diese Einzelprüfung nicht, weil er nicht zuverlässig jeden Abschnitt des Systems erreicht. Eine gründliche Kontrolle bleibt daher der sicherste Weg, um Frostschäden an der Wasseranlage des Wohnmobils zu vermeiden.