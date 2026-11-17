Die Schweizer Bundesstatistik (BFS) verzeichnete einen Anstieg der monatlichen Wohnkosten von 1449 auf 1546 Franken. Die Konsumausgaben beliefen sich auf 5244 Franken pro Monat.

Die durchschnittlichen Wohnkosten für Schweizer Haushalte sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Laut der aktuellen Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) belief sich der monatliche Durchschnittsbetrag im Jahr 2024 auf 1546 Franken. Im Jahr 2023 lag dieser Wert noch bei 1449 Franken. Dieser Anstieg macht die Wohnkosten zum wichtigsten Posten im privaten Konsumbudget.

Wohnkosten dominieren private Konsumausgaben

Die Wohnkosten占据den größten Teil der gesamten Konsumausgaben der Schweizer Familien. Im Durchschnitt gaben die Haushalte pro Monat 5244 Franken aus. Dieser Betrag entspricht 50.2 Prozent des Bruttoeinkommens der jeweiligen Familie. Die Daten verdeutlichen die enorme finanzielle Belastung durch Miete oder Hypotheken im Alltag der Bevölkerung.

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Obligatorische Fixkosten beanspruchen einen noch größeren Teil des Einkommens. Insgesamt entfielen 31 Prozent des Bruttoeinkommens auf zwangsläufige Ausgaben. Der Durchschnittswert für diese Ausgaben liegt bei 3240 Franken pro Monat. Dazu zählen nicht nur die Wohnkosten, sondern auch staatliche Abgaben und Versicherungen.

Steuern und Abgaben belasten das Budget

An erster Stelle der obligatorischen Ausgaben stehen die Steuern. Durchschnittlich 1274 Franken werden monatlich für Steuern abgeführt. Dies entspricht 12.2 Prozent des Bruttoeinkommens. Die Steuerlast ist somit der größte einzelne Posten unter den gesetzlichen Verpflichtungen der Haushalte.

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Die Sozialversicherungsbeiträge folgen auf dem zweiten Platz. Diese Beiträge machen 10.2 Prozent des Einkommens aus. Auch die Krankenkassenprämien sind eine signifikante Belastung. Sie verursachen Kosten in Höhe von 7.2 Prozent des Bruttoeinkommens. Zusammen mit den Steuern bilden diese Posten das Fundament derFixkosten.

Einkommensunterschiede beim Sparen sichtbar

Trotz der hohen Ausgaben blieben den Haushalten im schweizerischen Durchschnitt noch 1578 Franken pro Monat zum Sparen übrig. Dieser Betrag entspricht 15.1 Prozent des Einkommens. Die Statistik des Bundesamts für Statistik (BFS) betont jedoch, dass diese Werte je nach Einkommensklasse stark variieren.

Die Verteilung des verfügbaren Einkommens ist ungleich. Bei 61 Prozent der Haushalte lag das verfügbare Einkommen unter dem schweizerischen Mittelwert. Das durchschnittlich verfügbare Einkommen stieg von 7186 Franken im Jahr 2023 auf 7209 Franken im Jahr 2024. Diese Änderung ist statistisch betrachtet nur geringfügig.

Die Situation in den unteren Einkommensschichten ist besonders kritisch. Haushalte mit einem Bruttoeinkommen von weniger als 4933 Franken gaben oft mehr Geld aus, als sie einnahmen. Dies zeigt eine zunehmende finanzielle Instabilität bei einkommensschwachen Familien auf.

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Methodik der Bundesstatistik Erhebung

Die seit dem Jahr 2000 laufende Haushaltsbudgeterhebung liefert diese detaillierten Erkenntnisse. Das Bundesamt für Statistik (BFS) erfasst damit systematisch die Einnahmen und Ausgaben der schweizerischen Wohnbevölkerung. Die Methode basiert auf zufällig ausgewählten Haushalten.

Jeder ausgewählte Haushalt dokumentiert seine Finanzströme über einen vollständigen Monat lang. Die Teilnehmer werden dabei telefonisch von Fachleuten betreut. Diese Begleitung stellt sicher, dass die Datenqualität hoch ist und keine Angaben fehlen. Die Ergebnisse dieser Erhebung sind grundlegend für die wirtschaftliche Analyse der Schweiz.

Die Daten des Jahres 2024 zeigen klar, dass die Mieten das Haushaltsbudget stark dominieren. Während das verfügbare Einkommen kaum stieg, nehmen die Wohnkosten kontinuierlich zu. Dies führt insbesondere bei Geringverdienern zu Schwierigkeiten beim Ausgleichen der Bilanz.