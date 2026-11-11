Wohngebäude-Kollaps in Brooklyn: Zwei Tote und 17 Verletzte nach Hauseinsturz

Dramatische Szene in Brooklyn: Ein dreistöckiges Wohnhaus bricht ein. Mindestens zwei Menschen sterben, 17 werden verletzt, darunter sieben Kinder. Rettungskräfte sind im Einsatz.

Bei einem schweren Gebäudeeinsturz im New York er Stadtteil Brooklyn sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Ereignis ereignete sich am Mittwochnachmittag, als ein dreistöckiges Wohnhaus vollständig in sich zusammenbrach. Teile der Struktur stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube, was die Rettungsbemühungen erschweren sollte.

Einsatzstärke und medizinische Lage der Verletzten

Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore bestätigte vor Journalisten, dass neben den Toten 17 weitere Personen verletzt wurden. Unter den Verletzten befinden sich sieben Kinder, wie die Verantwortlichen mitteilten. Vier der Schwerverletzten schwebten in Lebensgefahr, was die Dringlichkeit der medizinischen Versorgung unterstrich. Die genaue Zahl der möglicherweise unter den Trümmern verschütteten Opfer war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Also read Internationale Fussball-News - Nach Kollaps und Auszeit: Kompany zurück am Trainingsgelände

Feuerwehrchefin warnt vor Gefahren und Unsicherheit

Bonsignore betonte, dass die Lage der Rettungskräfte als extrem gefährlich einzustufen sei. Es sei unklar, wie viele Menschen sich noch im eingestürzten Bereich aufhielten, was die Suche erheblich komplizierte. Um Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zusätzlich zu gefährden, sei eine präzise Abstimmung des Vorgehens unerlässlich. Die Rettungsaktion wurde als hochkomplexer Einsatz beschrieben, der höchste Konzentration erforderte.

Großaufgebot der Rettungskräfte vor Ort

Zur Bewältigung der Katastrophe waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter im Einsatz. Zudem wurden Suchhunde zur Trümmersuche herangezogen, um die Überlebenden suchenden Teams zu unterstützen. Trotz der umfassenden Maßnahmen erlitt ein Mitarbeiter der Feuerwehr leichte Verletzungen bei den Arbeiten. Die Koordination der Kräfte war entscheidend, um das Risiko weiterer Zusammenbrüche zu minimieren.

Advertisement

Bürgermeister besichtigt Unfallstelle und äußert sich

Der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, begab sich umgehend zum Ort des Unglücks. Er bezeichnete den Vorfall als einen verheerenden Einsturz und drückte sein Bedauern über das Leid aus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Kollaps laufen noch. Es war zunächst unklar, ob die angrenzende Baugrube eine Rolle bei dem Zusammenbruch gespielt hat.

Schnelle Reaktion und Rettung eingeschlossener Personen

Dank der günstigen Lage war das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten nach Alarmierung vor Ort. Das Gebäude im Viertel Flatbush stürzte gegen Mittag ein, und die schnelle Reaktion der Behörden ermöglichte eine sofortige Intervention. Auch im Nachbargebäude waren Menschen durch den Einsturz eingeschlossen, konnten jedoch zügig befreit werden. Die Stadt New York steht vor der Herausforderung, die Ursachen zu klären und die Folgen zu bewältigen.